Mercato : L’OM a pris une grande décision pour Aubameyang?

Sans Coupe d’Europe, difficile de conserver Aubameyang? Pas si sûr d’après La Provence qui explique que l’OM veut en faire l’un de ses cadres pour la saison prochaine !

La tendance continue pour Aubameyang : il devrait continuer son aventure à l’OM malgré l’absence de Coupe d’Europe la saison prochaine. L’attaquant gabonais devrait, d’après La Provence, être l’un des capitaines de la saison prochaine. Le club veut en faire l’un des cadres de son nouveau projet lancé avec l’arrivée de Roberto De Zerbi.

Rendez-vous important pour l’avenir d’Aubameyang dans quelques jours !

Questionné sur l’avenir d’Aubameyang dans le Space d’Embou13 sur X, Sebastien Denis a donné ses informations. Le journaliste explique qu’une réunion aura prochainement lieu afin d’évoquer l’avenir de l’attaquant qui a réalisé une belle saison l’an dernier avec l’Olympique de Marseille.

« Au club, à part Aubameyang, personne n’est intransférable pour le moment. J’ai quelques informations sur lui. Il y a un rendez-vous de prévu au retour des vacances du joueur donc très rapidement. Il fera ce rdv avec son agent pour décider de ce qu’ils vont faire, explique le journaliste dans le Space sur X. L’idée c’est de continuer à l’OM en tout cas. C’est une volonté commune de part et d’autres. Après, il faudra voir les modalités avant que ça se fasse. Il est évident que déjà avant l’arrivée de De Zerbi, il voulait déjà rester… Alors, avec De Zerbi, ça donne encore plus de motivation. Aujourd’hui pour lui, l’Arabie Saoudite ce n’est pas un projet. Ça fait 4 ans qu’il pourrait y aller mais il n’avait pas envie. Il estimait avoir encore à donner en Europe et l’an dernier il a prouvé à tout le monde qu’il avait bien raison. Il va peser le pour et le contre mais aujourd’hui il n’y a pas de club qui s’est réellement positionné. Il arrivé à un âge où il a prouvé, il a joué dans les plus grands clubs européens… Il est peut-être à la base d’un nouveau projet avec un coach qui va le sublimer et entouré de joueurs qualitatifs et concernés par le projet… Ça ne peut que lui donner envie de rester. Il faut que tout le monde trouve son intérêt. Son salaire va baisser naturellement puisque certaines primes concernent la Coupe d’Europe. Ce n’est pas une affaire d’argent s’il est à Marseille, c’est que le projet l’intéresse. »