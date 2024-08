Mercato : L’OM a signé un hybride entre « Matic » et « Kroos »?

L’arrivée de Pierre-Emile Hojbjerg à l’Olympique de Marseille en a étonné plus d’un… A commencer par son ancien coéquipier, Jérémy Pied, qui a été interrogé par La Provence.

La Provence a interrogé Jérémy Pied, ancien coéquipier de Pierre-Emile Hojbjerg à Southampton. Le latéral droit français est conquis par le travail des dirigeants marseillais d’avoir réussi à récupérer un tel joueur dans son effectif.

« Je suis un peu surpris de voir Hojbjerg à Marseille. Vu sa condition physique, il aurait pu jouer encore 18 ans en Premier League ! Il va apporter son côté malin, va solidifier le milieu, donner le tempo du match comme Matic à Lyon et adresser les bonnes passes au bon moment comme Toni Kroos. Il a des atouts extraordinaires dans ses manches. C’est rare qu’il fasse de grosses boulettes, il est régulier et va vite s’adapter d’autant qu’il parle français. Quand j’ai appris sa signature à l’OM, je me suis dit ‘waouah !' », a expliqué le joueur formé à Lyon dans un entretien accordé à La Provence.

Jérémy Pied à @laprovence : « Je suis un peu surpris de voir Hojbjerg à Marseille. Vu sa condition physique, il aurait pu jouer encore 18 ans en Premier League ! Il va apporter son côté malin, va solidifier le milieu, donner le tempo du match comme Matic à Lyon et adresser les… — OManiaque (@OManiaque) August 4, 2024

Invité à réagir dans l’After Foot au transfert de Hojbjerg à l’OM, Walid Acherchour, se montre satisfait du recrutement du Danois. Un joueur d’expérience qui devrait apporter beaucoup dans le vestiaire marseillais dans une saison de reconstruction axé sur la jeunesse. » Hojbjerg, on n’a pas dit que c’était Modric qui débarquait à l’OM. On a juste dit que c’était un joueur que l’OM a réussi à prendre pour 12M€ alors qu’à coté tu as Lyon qui met 33M€ sur Mangala et Monaco qui n’arrive pas à recruter un milieu de terrain. «

Hojbjerg a plus de 100 matchs en Premier League, c’est un coup intéressant

A lire aussi : Mercato OM : Gros doute concernant Nketiah ?

» Je me dis qu’au moins à Marseille ils arrivent à recruter un type qui a été titulaire avec le Danemark, demi-finaliste en 2021 de l’Euro et qui a aussi fait une bonne compétition cet été. Il a plus de 100 matchs en Premier League donc pour moi c’est un coup intéressant, personne n’a dit qu’il allait révolutionner le foot à Marseille après. » Une recrue qui devrait donc faire beaucoup de bien dans le milieu marseillais.