Mercato OM : Gros doute concernant Nketiah ?

Si l’Equipe expliquait que l’OM avançait sur l’arrivée d’Eddie Nketiah, le montant demandé par Arsenal semble bien loin de ce que le club olympien peut proposer. Un deuxième offre de Longoria reste hypothétique…

S’exprimant sur Sky Sports vendredi, le journaliste Dharmesh Sheth a fait le point concernant le dossier Nketiah. « Il est lié à un transfert à Marseille, cependant, il y a un grand écart d’évaluation entre ce qu’Arsenal veut pour Eddie Nketiah et ce qu’Arsenal est prêt à payer. N’oubliez pas que Marseille est entraîné par Roberto de Zerbi et a déjà fait quelques recrutements en Premier League ce mercato. Maintenant, nous attendons juste de voir si Marseille va se concentrer sur d’autres cibles ou revenir à Arsenal avec une offre améliorée, ce qui pourrait faire tourner les têtes d’Arsenal en ce qui concerne Nketiah. Il a joué en présaison jusqu’à présent, donc en ce qui concerne Arsenal, il reste un joueur d’Arsenal jusqu’à ce qu’ils reçoivent une offre adaptée à la fois au joueur et à eux. On estime qu’Arsenal valorise Nketiah autour de 50 millions de livres sterling , mais il serait surprenant de voir Marseille payer une telle somme. » Alexis Sanchez sera-t-il l’heureux élu ?

Surprenant de voir Marseille payer une telle somme pour Nketiah (60M€)

Eddie Nketiah to Marseille? Reiss Nelson to part ways with Arsenal? 🔀🔴@skysports_sheth with the latest ⬇️ pic.twitter.com/ApjmBBonY0 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 26, 2024

Le média HITC explique qu’Eddie Nketiah a accepté des conditions salariales proposées par l’OM. Mais le média précise qu’aucun accord n’existe avec le club marseillais et pour cause le club anglais demande beaucoup et n’est pas pressé de vendre son attaquant. « Arsenal a fixé un prix demandé de 50 millions de livres sterling pour Nketiah (soir quasiment 60M€) en raison de l’intérêt de l’équipe française de l’Olympique de Marseille. Des sources ont indiqué à HITC que Nketiah avait désormais trouvé un accord de principe avec Marseille pour un transfert estival. Les deux clubs continuent désormais de négocier un montant approprié. » Arsenal veut vendre son attaquant plus cher que Balogun parti pour Monaco l’été dernier pour 30M€ !

Arsenal veut 60M€ pour Nketiah ?

Marseille have agreed personal terms with Arsenal striker Eddie Nketiah – the two club’s are now talking terms.https://t.co/G9VNqiVn5C — Graeme Bailey (@GraemeBailey) July 23, 2024

Le mercato de l‘Olympique de Marseille prend une toute autre dimension ! Ce lundi soir après l’officialisation de l’arrivée de Pierre-Emile Hojbjerg, le club continuerait son rush final et foncerait sur Eddie Nketiah d’après les informations de L’Equipe. Le jeune attaquant anglais pourrait être le cinquième renfort de Roberto De Zerbi.

L’OM avance sur l’arrivée de l’attaquant anglais Eddie Nketiah Le club marseillais, qui s’apprête à changer 80 % de son 11 de départ sur cette fenêtre estivale, continue de s’activer sur tous les fronts https://t.co/YG4iEBE2TD pic.twitter.com/17ZvcnKZcI — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 22, 2024

Première Offre refusée par l’OM pour Sarr !

L’OM avance aussi sur les départs en attaque ! En effet, selon Fabrizio Romano, « Crystal Palace veut Ismaïla Sarr, des discussions sont en cours mais l’Olympique de Marseille a rejeté sa proposition d’ouverture. Les négociations sont toujours en cours entre les clubs, Sarr souhaitant un retour en Premier League, mais une nouvelle proposition est nécessaire pour y parvenir. » L’international sénégalais de 26 ans dispose d’un confortable salaire avec l’OM et d’un contrat jusqu’en 2028.

🚨🔴🔵 Crystal Palace want Ismaïla Sarr, talks taking place but Olympique Marseille have rejected their opening proposal. Negotiations still ongoing between the clubs with Sarr keen on Premier League return, but new proposal needed to get it done. pic.twitter.com/4aupBD833z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2024

L’attaque de l’OM devrait être bien différente de celle connue cette saison. Avec l’arrivée de Greenwood et le départ d’Aubameyang, les cartes devraient être redistribuées. Arrivé il y a un an, Ismaïla Sarr est poussé vers la sortie alors que le club ne compte plus sur lui. Peu convaincant cette saison par ses performances, l’ailier droit pourrait faire un retour en Angleterre alors qu’un club de Premier League serait intéressé par lui.

🚨EXCL: 🔵⚪️🇸🇳 #Ligue1 | 💰 Crystal Palace a formulé une première proposition contractuelle à Ismaïla Sarr. Négos en cours pour tenter de trouver un accord. Sarr est emballé par un retour en 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🗣 Des premiers échanges ont également eu lieu entre l’OM et le club anglais… pic.twitter.com/VCzr3wAvLm — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 19, 2024

En effet, d’après le journaliste Santi Aouna, l’ailier sénégalais serait suivi de près par Crystal Palace. Le club aurait formulé une première proposition contractuelle à Ismaïla Sarr, qui est emballé par un retour dans le pays qu’il a quitté l’été dernier. Des négociations sont en cours afin de trouver un chemin d’entente. Des premiers échanges ont également eu lieu avec l’OM qui ne retiendra pas son joueur.