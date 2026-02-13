Mercato : L’OM a tenté cet ancien coach de Ligue 1 ?

Libre depuis son départ de Cruzeiro en fin d’année 2025, l’entraîneur portugais Leonardo Jardim aurait décliné une proposition pour devenir le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille. Cette information a été rapportée par le média brésilien Itatiaia Esporte ce jeudi.

Jardim a refusé l’OM ?

Selon Itatiaia Esporte, Leonardo Jardim, ancien entraîneur notamment de l’AS Monaco et champion de Ligue 1 en 2017, aurait refusé une proposition de l’Olympique de Marseille pour prendre la tête de l’équipe lors de la saison en cours. L’homme de 51 ans est sans club après son départ de Cruzeiro, où il était engagé jusqu’en décembre 2025 avant de quitter ses fonctions pour des raisons personnelles et de santé.

Le média brésilien précise que le technicien portugais n’a pas souhaité donner suite à l’offre marseillaise, restant ferme dans son choix de faire une pause dans sa carrière. Itatiaia Esporte ajoute que Jardim a également décliné une approche d’un autre club étranger récemment, soulignant sa volonté de rester libre pour le moment plutôt que de reprendre immédiatement une équipe.

Habib Beye favori !

Pour l’OM, cette information tombe alors que le club phocéen est engagé dans un processus de recomposition de son encadrement technique après le départ de Roberto De Zerbi, récemment limogé. L’entraîneur italien avait quitté ses fonctions dans un contexte de résultats en demi-teinte en Ligue 1. L’Olympique de Marseille doit désormais poursuivre ses démarches pour identifier un successeur à la tête de l’équipe, Habib Beye est annoncé comme le favori pour le poste mais il doit régler son départ de Rennes…