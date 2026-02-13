OM : Diawara septique pour Habib Beye !

Suite au départ de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille se retrouve à un tournant de sa saison. Alors que le nom d’Habib Beye revient avec insistance pour reprendre le banc olympien, les débats se multiplient autour de l’opportunité d’un tel choix. Invité de Génération After sur RMC, Souleymane Diawara a livré un avis nuancé, loin de l’enthousiasme ambiant.

L’OM sort d’une période particulièrement agitée, marquée par une lourde défaite face au PSG (5-0) et la fin de la collaboration avec Roberto De Zerbi. Dans ce contexte, Habib Beye, ancien joueur et capitaine marseillais, apparaît comme un candidat naturel. Mais pour Diawara, la question du timing est centrale.

« En termes de pression, il a les épaules pour aller à l’Olympique de Marseille. Il connaît le club. Il a joué là-bas, il a été capitaine. Il aime le club, tout le monde le sait. Il est aimé des supporters. Mais quand tu es entraîneur, ce n’est pas pareil, c’est deux fois plus de pression. À cet instant de la saison, je ne sais pas s’il sera l’homme de la situation. Je ne parle pas d’expérience mais est-ce que ce n’est pas trop tôt. »

(Souleymane Diawara, Génération After – RMC)

Pour l’ancien défenseur central, l’OM réclame aujourd’hui un profil capable de gérer l’urgence sportive et émotionnelle. Quatrième de Ligue 1 avant de recevoir Strasbourg samedi (22e journée), Marseille doit vite retrouver de la stabilité. Reste à savoir si Beye est l’homme idoine… ou si le club privilégiera une option plus expérimentée.