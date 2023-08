Mercato : L’OM a trouvé un accord avec Amiri ! Longoria lance les négociations !

L’Olympique de Marseille serait bien le club le plus avancé pour récupérer Nadiem Amiri ! Une première somme est évoquée en Allemagne !

Ces derniers jours, le nom de Nadiem Amiri a été lié à l’Olympique de Marseille. Le jeune allemand s’est illustré lors de la confrontation entre l’OM et le Bayer Leverkusen il y a quelques semaines pour le retour au Vélodrome au début du mois d’août. L’auteur du but sur corner direct face à Pau Lopez intéresserait bien Marcelino d’après SkySportsDE.

Toujours selon le média et son journaliste Florian Plettenberg, un accord aurait déjà été trouvé entre le joueur et l’Olympique de Marseille. Le club allemand réclamerait entre 6 et 7 millions d’euros pour laisser filer le milieu offensif. Les négociations continuent, Pablo Longoria souhaiterait encore faire baisser la somme du transfert du joueur à qui il ne reste qu’un an de contrat.

As revealed today: @OM_Officiel is leading the race for Nadiem #Amiri!

➡️ There’s a total verbal agreement between Amiri & Marseille now

➡️ Bayer 04 demands around €6-7m

➡️ Marseille wants to pay less. Negotiations ongoing. @Sky_Marlon89 | @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/xPE32CcxgH

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 19, 2023