Mercato : L’OM accélère sur Bulka afin de remplacer Rulli

L’Olympique de Marseille a identifié Marcin Bulka pour succéder à Gerónimo Rulli, en partance pour Manchester City. Selon L’Équipe, le club olympien a déjà transmis une offre de prêt à Neom SC pour tenter de faire revenir le gardien polonais en Ligue 1.

L’OM passe à l’action pour Marcin Bulka

Le dossier du futur gardien marseillais commence à s’accélérer. Alors que Gerónimo Rulli doit prochainement rejoindre Manchester City, l’OM avance déjà sur son possible remplaçant.

Selon les informations de L’Équipe, Marseille a transmis une offre de prêt à Neom SC pour recruter Marcin Bulka. Le portier polonais est identifié depuis plusieurs jours comme l’une des principales options étudiées par la direction olympienne.

À ce stade, aucun accord n’est annoncé entre l’OM et le club saoudien. Le quotidien précise uniquement qu’une proposition marseillaise a bien été formulée.

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Un dossier lié au départ imminent de Rulli

L’activation de la piste Bulka intervient alors que le transfert de Gerónimo Rulli à Manchester City est sur le point d’être finalisé.

Les deux clubs ont trouvé un accord de principe estimé à 3,5 millions d’euros, correspondant au rachat de la dernière année de contrat du gardien argentin. Rulli pourrait se rendre en Angleterre dès vendredi ou samedi afin de conclure son départ.

Marseille souhaite donc avancer rapidement sur sa succession pour ne pas se retrouver sans numéro un à l’approche de la reprise.

Pourquoi la formule du prêt intéresse l’OM

L’offre adressée à Neom SC porterait sur un prêt. Ce montage correspond aux contraintes financières actuelles de l’Olympique de Marseille, qui doit réduire ses dépenses et sa masse salariale avant de multiplier les recrutements.

Une arrivée temporaire permettrait au club de limiter le coût immédiat de l’opération. Les éventuelles conditions du prêt, la présence d’une option d’achat et la répartition du salaire de Bulka ne sont toutefois pas précisées par L’Équipe.

Ces éléments seront déterminants pour juger la faisabilité du dossier, notamment si Neom SC réclame une prise en charge importante de la rémunération du gardien.

Un profil qui connaît parfaitement la Ligue 1

Marcin Bulka présente l’avantage de bien connaître le Championnat de France. Le gardien polonais a déjà évolué plusieurs saisons en Ligue 1 et dispose d’une expérience importante dans le football français.

Son profil pourrait ainsi permettre à l’OM de limiter le temps d’adaptation généralement nécessaire à un nouveau portier. Le club marseillais cherche un gardien capable de prendre rapidement la succession de Rulli et de s’installer comme titulaire.

La situation de Jeffrey De Lange reste également à surveiller. Son transfert vers le FC Twente n’a finalement pas abouti, mais le Néerlandais n’avait pas reçu la garantie de devenir numéro un en cas de départ de Rulli.

Aucun accord encore trouvé

L’OM a donc lancé une première offensive concrète pour Marcin Bulka, mais le dossier reste ouvert. Une offre de prêt a été transmise, sans que Neom SC ait encore accepté la proposition selon les éléments publiés.

La finalisation du départ de Rulli devrait désormais pousser Marseille à accélérer les négociations. Bulka apparaît comme la cible identifiée pour prendre sa succession, mais le club olympien doit encore trouver un accord sur la formule et les conditions financières de l’opération.