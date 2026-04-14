Mercato : L’OM attend un très gros chèque pour Balerdi ?

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille s’annonce déjà agité, et un dossier en particulier attire l’attention : celui de Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin, devenu capitaine du club phocéen, pourrait être l’un des grands acteurs de l’été, à en croire les informations relayées par le journaliste Sacha Tavolieri.

Un prix fixé et assumé par l’OM

Selon Sacha Tavolieri, la position de l’OM est claire et stable depuis plusieurs mois : « le prix n’a pas changé depuis décembre ». Le club marseillais attend toujours une offre comprise entre 30 et 40 millions d’euros pour envisager un départ de Leonardo Balerdi. Une fourchette confirmée par plusieurs sources concordantes autour du club.

Cette valorisation élevée témoigne du statut pris par l’international argentin au sein de l’effectif. Recruté pour un peu plus de 10 millions d’euros, Leonardo Balerdi s’est imposé comme un élément central du projet marseillais, au point d’hériter du brassard de capitaine même si depuis l’arrivée de Beye il a laissé à Hojbjerg..

Les approches autour de 20 à 25 millions d’euros sont jugées insuffisantes et ne seront pas étudiées.

30M€ à 40M€ espérés pour Balerdi ?

Plusieurs clubs surveillent de près la situation de Leonardo Balerdi. La piste la plus insistante mène vers l’Arabie saoudite, où des formations comme Al-Qadsiah ont manifesté un intérêt concret. En Europe, la Juventus reste attentive, même si les offres évoquées jusqu’ici sont inférieures aux exigences marseillaises.

À l’approche du mercato estival, le dossier Leonardo Balerdi s’annonce comme l’un des plus sensibles à Marseille. Selon FootMercato, le joueur et l’OM ont acté un départ lors du mercato à venir.

Reste désormais à savoir si un club sera prêt à s’aligner sur les exigences fixées. Dans le cas contraire, Leonardo Balerdi pourrait bien poursuivre son rôle de leader au sein de l’Olympique de Marseille, au cœur d’un projet qui continue de se structurer autour de lui.