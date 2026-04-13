Mercato OM : C’est confirmé pour Balerdi !

L’Olympique de Marseille et Leonardo Balerdi auraient acté une séparation à l’issue de la saison, selon des informations de FootMercato. Arrivé en 2020, le défenseur argentin, devenu un cadre de l’effectif, s’apprête à tourner une page importante de son histoire sur la Canebière. Plusieurs clubs européens suivent déjà sa situation.

Une fin d’aventure programmée entre l’OM et Leonardo Balerdi

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Selon les informations de FootMercato, l’OM et Leonardo Balerdi ont convenu d’un départ commun à l’issue de l’exercice en cours. Arrivé d’abord en prêt depuis le Borussia Dortmund à l’été 2020, puis transféré définitivement en 2021 pour 11 M€, le défenseur central argentin vit ses derniers mois sous le maillot olympien.

Âgé de 27 ans, il totalise 195 apparitions, avec 6 buts et 3 passes décisives, sous les couleurs marseillaises. Devenu le joueur le plus ancien de l’effectif, il avait également hérité du brassard de capitaine, avant de le céder récemment à Pierre-Emile Højbjerg, une décision prise par le nouvel entraîneur Habib Beye, dans l’optique de le libérer d’une certaine pression.

Un marché déjà ouvert autour du défenseur argentin, 30M€ ?

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Leonardo Balerdi dispose d’une cote importante sur le marché européen. D’après les éléments rapportés, plusieurs clubs se sont déjà positionnés, alors que son nom avait notamment été associé par le passé à l’AS Roma.

🚨EXCL: 🔵⚪️ #Ligue1| ❗️L’Olympique de Marseille et Leonardo Balerdi ont acté un départ commun à l’issue de la saison. ➡️ Plusieurs clubs se sont déjà positionnés pour récupérer l’international argentin 💰 L’OM pourrait en tirer plus de 30M€ Avec @sebnonda… pic.twitter.com/eZ0lNr00Xl — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 13, 2026



L’Argentin, international à 11 reprises avec l’Albiceleste, pourrait également bénéficier d’une exposition internationale supplémentaire dans les mois à venir, avec une participation annoncée avec l’Argentine lors de la prochaine grande échéance internationale évoquée par la presse. Sa valeur marchande est estimée autour de 30 M€, ce qui pourrait représenter une opération financière significative pour l’OM, désormais tourné vers une nouvelle organisation dirigée par Stéphane Richard.

La séparation entre les deux parties semble désormais actée, marquant la fin d’un cycle de six saisons pour Leonardo Balerdi à Marseille.