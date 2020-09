Mercato : L’OM avait trouvé un accord, McCourt était prêt à faire un gros chèque… Mais Benfica est arrivé !

L’OM pourrait finalement investir une somme plus conséquente sur le buteur tant recherché. Alors qu’un montant de 10M€ maximum était évoqué, McCourt serait prêt à dépasser les 15M€ pour un profil satisfaisant. Selon l’Equipe, l’OM était tout proche de faire signer un jeune buteur uruguayen…

Hier soir RMC nous expliquait que l’OM était prêt à mettre plus de 15M€ sur la table pour obtenir le transfert d’El Bilal Touré (18 ans, Reims). Ce jeudi, l’Equipe explique que le club olympien était tout proche de s’offrir les services d’un jeune attaquant uruguayen. En effet, le quotidien local précise que Marseille était « sur le point de décrocher la signature de Darwin Nunez, attaquant d’Almeria, en deuxième division espagnole. Ce jeune joueur (21 ans) est présenté comme un futur crack en Uruguay et il a d’ailleurs déjà honoré une sélection avec la Celeste. »

L’Equipe détaille même que malgré la présence du club de Brighton dans le dossier, « Nunez penchait bien pour le club olympien ». L’OM avait même trouvé un terrain d’entente autour d’un contrat de 5 ans avec le joueur de 21 ans. Dans ce dossier géré par le duo Longoria / Villas-Boas, le club olympien était prêt à miser entre 15 et 20M€. Mais au dernier moment, Benfica est arrivé et a conclu le deal aux alentours de 25M€… Si l’OM a raté ce coup, le club semble bien résolu à miser sur un jeune buteur cet été, départs ou pas !

OFFICIAL: Benfica smash the Primeira Liga transfer record with the €24 million capture of Darwin Nuñez.

