Mercato : “L’OM ? C’était incroyable !”

Passé par l’Olympique de Marseille lors de la saison 2021-2022, William Saliba garde un souvenir marquant de son aventure sur la Canebière. Dans un entretien accordé à France Football, le défenseur d’Arsenal est revenu avec franchise sur les doutes qui l’avaient accompagné avant de rejoindre le club phocéen.

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Aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde, l’international français a reconnu que son arrivée à Marseille n’avait rien d’une évidence. En cause notamment, le climat particulièrement tendu qui entourait alors le club.

« L’OM ? C’était incroyable ! Pourtant, j’avais un peu hésité avant d’y aller », a confié Saliba à France Football.

Les événements de la Commanderie l’avaient fait réfléchir

Le défenseur de l’Equipe de France ans fait notamment référence aux incidents survenus à la Commanderie quelques mois avant son arrivée. À l’époque, plusieurs groupes de supporters avaient envahi le centre d’entraînement du club dans un contexte de forte tension sportive et institutionnelle.

Une situation qui avait logiquement suscité des interrogations chez le joueur et son entourage.

« Il y avait eu les incidents à la Commanderie quelques mois plus tôt : franchement ça peut refroidir », a-t-il expliqué.

Malgré ces inquiétudes, Saliba a finalement choisi de relever le défi marseillais, convaincu que l’exposition offerte par l’OM pouvait accélérer sa progression.

Un pari gagnant pour sa carrière

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L’ancien Stéphanois révèle d’ailleurs que sa réflexion avec son agent était très claire avant de prendre sa décision.

« Avec mon agent, on s’est dit : “Ok, Marseille ça peut être chaud, mais si ça marche, c’est Équipe de France direct” », a-t-il raconté.

Le pari s’est avéré payant. Auteur d’une saison exceptionnelle sous les ordres de Jorge Sampaoli, Saliba s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 avant de franchir un nouveau cap à Arsenal. Quelques mois plus tard, il faisait ses débuts en équipe de France et participait à la Coupe du monde 2022.