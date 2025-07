Mercato : L’OM confirme pour Aubameyang (spoiler : il n’arrive pas ce mardi!)

L’Olympique de Marseille a annoncé ce mardi après-midi le report de l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, initialement attendue à 19h15 à Marignane, où plusieurs dizaines de supporters s’étaient déjà mobilisés. Il s’agit d’un contretemps logistique qui retarde la signature de ce qui devait être la quatrième recrue estivale du club.

Le club phocéen a indiqué : « L’Olympique de Marseille informe ses supporters et les médias que l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang initialement prévue aujourd’hui, mardi 22 juillet, à 19h15, à l’aviation générale de l’aéroport de Marignane est reportée à une date ultérieure. Le club travaille en étroite collaboration avec toutes les parties concernées afin de finaliser cette arrivée dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais. Nous remercions nos supporters pour leur compréhension et leur patience. »

Arrivée retardée pour Auba

Ce report intervient alors que l’ancien capitaine du Gabon s’apprêtait à effectuer son retour en Ligue 1, dix ans après son départ de l’AS Saint-Étienne. Libre après la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, l’attaquant de 35 ans est attendu pour renforcer l’attaque marseillaise et apporter son expérience au groupe dirigé par Roberto De Zerbi.



En interne, l’optimisme reste de mise. Aucun problème contractuel ou médical ne semble compromettre l’issue positive de ce dossier. L’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à Marseille devrait être finalisée dans les prochains jours, sauf revirement inattendu. Le joueur devrait parapher un contrat de deux ans, assorti d’une option pour une saison supplémentaire.

Après Gomes, Egan-Riley et Medina, l’international gabonais viendrait étoffer un effectif en pleine reconstruction, à trois semaines du début de la saison de Ligue 1.