Mercato : L’OM de plus en plus proche de récupérer 20M€ !

L’Olympique de Marseille veut vendre Mattéo Guendouzi pour un montant de 20 millions d’euros. En Italie, la Lazio intensifie les négociations pour le récupérer !

Le départ de Mattéo Guendouzi bientôt bouclé? Le milieu de l‘Olympique de Marseille pourrait bel et bien quitter le club dès cet été comme l’évoquent plusieurs médias depuis de nombreuses semaines. D’abord annoncé en Premier League, il pourrait finalement filer en Serie A où la Lazio a mis son nom dans sa short-list !

L’OM se contentera de 20 millions d’euros pour laisser Guendouzi quitter le club d’après Il Messaggero. La Lazio serait prêt à mettre sa somme mais il s’agirait pour le moment d’un plan B. Le club italien voudrait récupérer Samardzic de l’Udinese mais la direction réclame 30 millions d’euros, un prix qui n’arrange pas la Lazio !

« Il faut conserver Guendouzi qui a perdu son identité ! »

Pour Christian Caminiti, vendre le joueur n’est pas forcément la meilleure solution dans une idée de départ. « Si on veut se séparer du joueur pour faire de l’espace ou recruter quelqu’un de supérieur, il suffit de le prêter. Au départ c’est lui qui animait tout le jeu du milieu de terrain. On a vu son temps de jeu dégringoler de saison en saison. Le fait de l’avoir isolé sur un coté et de lui avoir donné un rôle d »attaquant a complètement desservi Guendouzi. Il en a perdu son identité » déplore le technicien de 63 ans.

Jean-Charles de Bono affirme que Guendouzi a déjà démontré toutes ses qualités lorsqu’il était sur le terrain. « On en parle dans beaucoup de clubs mais personne le prend. Il ne faut pas vendre pour vendre et le conserver pour qu’il impose son jeu. Il a déjà prouvé par le passé qu’il était capable de tirer vers le haut cette équipe« , constate l’ancien joueur olympien.