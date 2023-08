Mercato : « Cela serait une bonne pioche pour l’OM »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le départ d’Under va permettre à l’Olympique de Marseille de recruter. Le poste ciblé est l’aile gauche. Et le choix numéro un semble être Wilfried Isidor, joueur du Lokomotiv Moscou. Joueur méconnu dans l’hexagone, le compte Twitter Russian Footbik, spécialiste du football russe nous en dit plus sur le français formé à l’AS Monaco.

Et si le remplaçant de Cengiz Under était déjà trouvé ? Wilfried Isidor, joueur du Lokomotiv Moscou, semble être la priorité des dirigeants marseillais. Le Français de 22 ans est très peu connu en Ligue 1 car il est parti de l’AS Monaco son club formateur en ayant très peu joué. Recruté en Russie, pour la somme de 3,5 millions d’euros à l’hiver 2022, le joueur semble avoir lancé sa carrière au Lokomotiv Moscou.

Aucune info concernant Sinisterra de mon côté, et quand je dis aucune, ça ne veut pas dire que c’est fake. C’est juste que moi, je ne suis pas au courant et je ne sais pas tout de ce qu’il se passe. Je sais simplement qu’Isidor c’était bouillant. — MB (@MarwanBelkacem) August 13, 2023

À LIRE AUSSI : Mercato OM: Une nouvelle option pour Malinovskyi, offre à venir ?

L’OM a raison de partir sur Isidor

Spécialiste du football russe sur Twitter, Russian Footbik, trouve que l’OM fait bien de prendre ce joueur. « C’est un très bon joueur. On voit clairement qu’il a été formé à Monaco, car techniquement, il est dans le top5 en Russie. Je comprends que les supporters de l’OM peuvent avoir peur du niveau d’un joueur venant de Russie. Mais c’est clairement une bonne pioche car il ne coûte pas cher et le championnat russe exporte de plus en plus. L’OM a totalement raison de partir sur un joueur comme Isidor. La situation actuelle fait que les joueurs évoluant en Russie ne coûte pas cher et les équipes sortent de plus en plus de bons joueurs. Cela serait une bonne pioche pour l’OM. », assure le spécialiste du football russe.

Isidor est dangereux dans la surface

Le joueur pourrait donc surprendre les supporters les plus sceptiques. Surtout que le joueur a un profil différent de ce que pourrait avoir l’OM avec Ounahi ou Harit. « C’est un très bon joueur, il est utilisé comme supersub. On voit clairement qu’il a été formé à Monaco, car techniquement, il est dans le top 5 en Russie. C’est un joueur technique très à l’aise sur les 1 contre 1. Wilfried Isidor a un très bon pieds droit et un bon jeu de tête. Il n’est pas super rapide, mais il a un très bon jeu balle au pieds, il fait bien avancer le jeu et est dangereux dans la surface. Il n’a pas le profil d’ailier créatif, c’est plus un ailier offensif qui va finir les actions, car il se retrouve souvent dans la surface ou en un contre un.« , décrit Russian Footbik.

Un but de Wilson Isidor suivi par l’OM.pic.twitter.com/GNqG26RqvQ — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) August 8, 2023

À LIRE AUSSI : OM : Kondogbia suspendu, Marcelino confirme un autre absent face au Pana !Mais une inquiétude peut subsister quant à la capacité du joueur à s’imposer dans un championnat aussi physique que la Ligue 1. Néanmoins, aujourd’hui, le joueur est prêt selon le suiveur du championnat russe : « Je pense qu’il a eu du mal à percer en France, car il était assez faible physiquement, mais il a beaucoup pris dernièrement.«

Affaire à suivre pour ce dossier. Pour rappel, Isidor a une valeur de 6 millions d’euros sur Tranfermarkt.