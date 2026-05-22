Mercato : L’OM devra payer ? “C’est complètement lunaire” pour ce consultant de l’Equipe !

Alors que l’Olympique de Marseille prépare sa restructuration sportive pour la saison prochaine, le dossier menant à Grégory Lorenzi continue de susciter des interrogations. Sur le plateau de L’Équipe de Greg, l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux Benoît Trémoulinas a livré une analyse critique de la gestion du dossier par les dirigeants marseillais.

Le futur organigramme de l’OM reste au centre des discussions. Alors que le club phocéen cherche à bâtir une nouvelle structure sportive autour de son futur entraîneur et de son prochain directeur sportif, la situation autour de Lorenzi alimente les débats.

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Trémoulinas critique la méthode de l’OM

Sur le plateau de L’Équipe de Greg, Benoît Trémoulinas n’a pas caché son étonnement concernant l’évolution du dossier. « C’est complètement lunaire ! Après, si l’Olympique de Marseille veut vraiment Lorenzi, ils mettront la main à la poche et ils paieront. S’ils veulent vraiment l’avoir, ils feront ça les dirigeants olympiens. Ce qui me dérange un petit peu c’est que j’aurais préféré que le président de l’Olympique de Marseille ait déjà son directeur sportif et qu’ensemble ils choisissent un coach. Parce que généralement, quand c’est comme ça… Si je pense qu’ils ne se parlent pas déjà ? Peut-être, mais j’aurais préféré ça », a déclaré l’ancien international français.

Ces propos traduisent les interrogations qui entourent actuellement la stratégie de l’Olympique de Marseille, alors que plusieurs décisions structurantes doivent être prises rapidement avant le mercato estival et la préparation de la prochaine saison de Ligue 1.

Une organisation encore floue avant le choix du futur coach

Dans la suite de son intervention, Trémoulinas a insisté sur le manque de clarté dans l’ordre des priorités du club marseillais. « Si je n’ai jamais négocié avec un autre club ? Oui mais attention. Regardez vous en avez la preuve, on négocie un petit peu en catimini. Lorenzi a négocié un peu en catimini, il a signé son contrat à Nice mais il continue à parler avec Marseille. Comment ça va se terminer cette histoire ? T’es le président marseillais, dès le début, tu prends ton directeur sportif et ensuite tu choisis ton entraîneur. Ils n’ont même pas choisi l’entraîneur. Ils vont peut-être choisir l’entraîneur qu’ils n’ont même pas encore choisi le directeur sportif. L’histoire commence mal. Après, ce qui est aussi important pour Génésio malgré tout c’est qu’il n’y a pas de tour préliminaire de Champions League. A l’Olympique de Marseille il y a eu tellement de choses effroyables avec ça ».

Dans un contexte où l’OM veut rapidement retrouver de la stabilité sportive et institutionnelle, le dossier Lorenzi apparaît désormais comme un sujet sensible. Les prochaines décisions de la direction marseillaise seront particulièrement observées, notamment autour de la nomination du futur directeur sportif et du prochain entraîneur.