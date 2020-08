Mercato : L’OM doit-il recruter Michael Cuisance sans option d’achat ?

Extrait DFM. Son nom reviens avec insistance en vue d’un prêt. Le milieu de terrain du Bayern Michael Cuisance doit il venir à l’OM ? Le débat fait rage à ce sujet entre nos journalistes Benjamin Courmes, Mourad Aerts et Jean Charles De Bono.

Lors de notre dernière émission Débat Foot Marseille, un débat animé a eu lieu entre nos journalistes concernant la possible venue de Michael Cuisance. Morceaux Choisis :

« Si on peut l’avoir une saison, et si c’est le phénomène qu’on me vend, tu te dis vaut mieux avoir un phénomène une saison, même en prêt sans option d’achat que rien. Bien sur que c’est gênant de ne pas avoir d’option d’achat. Mais si t’es a la rue financièrement… »

Mourad Aerts – source : DFM – 04/08

Jean Charles De Bono et benjamin courmes pas d’accord

« Le problème, c’est que si tu prends un joueur comme ça, c’est gênant pour les autres ou pour ceux qui doivent partir. Un exemple : Sanson, s’il reste un an de plus et qu’il ne joue que la moitié de la saison , il va perdre de sa valeur ! Si tu dois le vendre par exemple 30 millions aujourd’hui, l’année prochaine tu le vends plus que 15 !

Jean Charles De Bono – source DFM : 04/08

« Je suis totalement d’accord avec ça. C’est vrai pour Sanson (…) Tu vas prendre un joueur, que tu garderas pas la saison suivante. Il va prendre tout le temps de jeu, tu vas diminuer la valeur du mec d’à côté qui t’appartiens, et tu vas faire augmenter celle d’un joueur du Bayern. »

Benjamin Courmes – source DFM : 04/08

recruter un milieu, est ce une priorité ?

T’as Strootman, Sanson, Lopez… Même si tu perds Sanson, est ce qu’il faut prendre Cuisance ? En plus, y’a Gueye qui peut doubler le poste de Kamara et il reste Rongier, Strootman et Lopez.

Benjamin Courmes. Source : DFM, 04/08

