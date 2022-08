Mercato : L’OM en passe de finaliser le départ de cet indésirable de Tudor !

Igor Tudor a clairement pris le parti de ne pas faire confiance à Jordan Amavi avec qui il aurait eu un accrochage. Le latéral gauche est en phase de départ vers l’Olympiakos.

Mis à l’écart par Igor Tudor, Jordan Amavi aurait trouvé un nouveau challenge ! D’après les informations de Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille est proche de trouver un accord pour le départ du latéral gauche français.

L’Olympiakos est le club le plus intéressé et serait en phase finale des négociations avec l’OM. Cela concerne un prêt avec option d’achat non obligatoire dont la somme n’a pas encore filtrée. C’était également le cas pour son prêt à Nice la saison dernière.

« L’Olympique de Marseille est prêt à achever le départ de Jordan Amavi alors qu’il rejoint l’Olympiacos en prêt. Accord complet en place, prêt avec clause d’option d’achat non obligatoire. L’accord passe bientôt à l’étape de la signature. » Fabrizio Romano – Source : Twitter (29/08/22)

