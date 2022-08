Mercato : L’OM relance la piste Seko Fofana

À nouveau buteur lors de la victoire de Lens contre Rennes ce samedi (2-1), Seko Fofana est très courtisé sur le marché des transferts. Pablo Longoria n’aurait pas abandonné l’idée de faire signer le milieu lensois.

Le RC Lens réalise un formidable début de saison. Les Sang-et-Or sont co-leaders de Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille et le Paris-Saint-Germain. Le capitaine Ivoiriens de Lens, Seko Fofana a inscrit un superbe but lors de la victoire de son équipe contre Rennes (2-1).

Longoria ne lâche pas Seko Fofana

Après la rencontre, le milieu de terrain a ouvert la porte à un départ dans ce sprint final du mercato. Si plusieurs équipes anglaises ont déjà manifesté leurs intérêts pour l’international Ivoirien, Pablo Longoria n’aurait pas renoncé à l’idée de recruter Seko Fofana à l’OM.

À LIRE AUSSI : OM : Mbemba, c’est le patron !

Selon les informations du Canal Football Club, les dirigeants marseillais auraient fait part de leurs intérêts pour le joueur de 27 ans à leurs homologues lensois. L’OM suivait de près la situation du capitaine des Sang-et-Or. Le joueur, lui, donnerait sa préférence à un projet en Première League.

Le CFC via @MathouxHerve confirme que l’OM a des vues sur Seko Fofana en cette fin de mercato, même si le joueur devrait se diriger vers la PL Pablo 🎁 ? @OM_Officiel pic.twitter.com/0sEX2Mb2Uo — khal 🔵⚪️🇹🇳 (@khal4ever) August 28, 2022

Fofana: « Tout est possible » Le Lensois Seko Fofana entretient le mystère sur son avenir, à quelques jours de la fin du mercato #RCLSRFC ▶️ https://t.co/zI9DZImw6X pic.twitter.com/RruYQjq67a — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 27, 2022

Franck Haise reste flou sur l’avenir de Fofana

Sur la chaine L’Équipe, l’entraineur des Sang-et-Or avait laissé planer le doute sur l’avenir de son capitaine, sans toutefois fermer la porte à un départ.

« Depuis que l’équipe a repris l’entraînement le 24 juin, Seko est présent tous les jours avec nous. Il s’entraîne très bien, c’est un grand professionnel. C’est toujours le même compétiteur. Il a toujours envie de gagner, comme nous tous. Il ne faut pas oublier que Seko est le capitaine de l’équipe. On est tous au courant qu’il y aura encore d’autres départs mais aujourd’hui Seko est encore un joueur lensois, il est très impliqué. Pour l’instant, on ne se pose pas d’autres questions. Si les choses venaient à évoluer dans une semaine ou dans quinze jours, on s’adaptera. Il y a en même temps beaucoup et aucune raison pour que Seko quitte Lens. Il y a des choses qu’on s’est dit en interne sur lesquelles je ne vais pas communiquer. Cela conserve le club, le staff et Seko et son entourage bien sûr. Ce n’est pas un secret mais je ne ferais pas de commentaires là dessus. » Franck Haise – Source : L’Équipe du Soir (02/08/2022)