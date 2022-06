Mercato : L’OM en pôle position pour récupérer Sinisterra?

L’Olympique de Marseille a pu apprécier le profil de Luis Sinisterra lors de la double confrontation face à Feyenoord… Le club serait en pôle position pour le récupérer d’après les informations de Marca !

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille risque d’être animé. Même avant l’ouverture de ce dernier qui aura lieu ce vendredi, le club multiplie les pistes à plusieurs postes. Longoria semble vouloir renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli et pas seulement remplacer les départs de Kamara et Saliba.

L’OM devant de grands clubs européens?

En effet, le président marseillais aurait coché le nom de quelques ailiers et attaquants. Ce jeudi, c’est le journal Marca qui nous parle d’un intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’ailier gauche colombien Luis Sinisterra. Les supporters marseillais s’en souviennent certainement puisqu’il a affronté l’OM en Conference League avec Feyenoord.

Le finaliste de la C4 avec le club néerlandais plaît à plusieurs clubs dont Naples, Arsenal, le Bayer Leverkusen ou encore l’Atlético Madrid… Malgré tout le média espagnol affirme que l’OM est le plus chauds sur le dossier. La somme de 20 millions d’euros serait demandé par la direction de Feyenoord !

🔹 L’OM serait venu aux nouvelles auprès de Feyenoord pour Luis Sinisterra 🇨🇴 (22 ans). Les Olympiens seraient les mieux placés pour recruter l’ailier gauche devant Naples, Arsenal, Leverkusen et l’Atlético Madrid. Feyenoord réclamerait ~20M€. (@MarcaClaro)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/tKTCrnkPCR — MercatOM (@Mercat_OM) June 9, 2022

Sinisterra, l’arme offensive de Feyenoord

Avant la double confrontation entre l’OM et Feyenoord, deux consultants de RMC prévenaient déjà que Luis Sinisterra était un joueur qui allait faire mal à la défense marseillaise… Le Colombien pourrait maintenant rejoindre l’effectif de Sampaoli lors de ce mercato estival 2022 !

« C’est une très belle équipe avec un entraineur qui avait fait des exploits à l’AZ Alkmaar qui fait superformer ses joueurs offensifs. Polo pourra vous parler de Sinistera, l’ailier qui est un joueur qui cette année explose comme avait explosé Calvin Steng qui aujourd’hui joue à Nice. C’est un entraineur qui ose la prise de risques, qui aime la jeunesse, qui est capable d’avoir une équipe avec un jeu de position presque espagnole mais avec une grosse dose de verticalité et ça les ailiers aident beaucoup là dedans. Des joueurs très techniques (…) ça recrute très malin, en Norvège, dans les pays Scandinaves, en Amérique du Sud, en Belgique, c’est vraiment un club qui travaille très bien, un super entraineur et un jeu très offensif ». Johann Crochet – Source : After RMC (14/04/2022)

« L’Union Berlin était dans leur groupe pour les phases de groupes, 2 victoires de Feyenoord et à la fin de la rencontre je me dis « mais qu’est ce qui est arrivé ? 3-1, 2-1 je comprends pas où est la vraie différence ». Puis je les revois contre le Partizan puis lors de leur défaite à l’Ajax puis je regarde d’un peu plus près les joueurs dans le détail et je vois qu’ils travaillent beaucoup dans les petits périmètres en attaque et tu te rends compte que y’a beaucoup de joueurs dans leur équipe de taille moyenne voir petite 1m75 voir 1m70. Donc une équipe très dynamique dans les 30 derniers mètres. Ils jouent la transition à la perfection, c’est une équipe qui aime le ballon avec un joueur qui est au dessus du lot avec Sinistera qui est ailier, meneur donc ça va très vite (…) C’est une équipe très spéciale, atypique, qu’on a plus l’habitude de voir donc je dis méfiance, méfiance » Polo Breitner – Source : After RMC (14 /04/2022)