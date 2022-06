Mercato OM : Les négociations avancent bien pour une piste offensive de Longoria…

Le jeune attaquant d’Angers Mohamed Ali Cho (18 ans) fait bien partie des pistes prioritaires étudiées par le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria pour ce mercato estival. Les négociations sont en cours et avancent bien selon le journal l’Equipe

Le mercato estival ouvre ses portes ce vendredi 10 Juin 2022. L’Olympique de Marseille travaille depuis plusieurs mois sur de nombreuses pistes pour renforcer l’équipe de Sampaoli. L’une des priorités dans le secteur offensif se nomme Mohamed Ali Cho. Selon les informations du journal l’Equipe ce jeudi, les dirigeants marseillais ont bien entamé des discussions avec le SCO Angers pour tenter de recruter le jeune attaquant français. Les discussions avancent très bien rapporte ainsi le quotidien sportif et le deal pourrait avoisiner les 12 M€.

L’OM doit toutefois attendre de connaître la décision de la DNCG pour savoir si la masse salariale du club sera une nouvelle fois encadrée comme la saison dernière.

Ce sont ses parents qui gèrent ça et ils veulent un peu copier ce qu’ont fait les parents de Mbappé

Invité sur le plateau de Football Club de Marseille, le journaliste du journal l’Equipe Mathieu Grégoire avait récemment évoqué le dossier Mohamed Ali Cho. Si le montant du transfert peut paraître abordable, les exigences salariales du joueur pourraient être un frein nous confiait-il.

« C’est un vrai dossier sur lequel travaille l’OM. C’est un joueur de profondeur qui va vite, très jeune mais inconstant. Il fait un bon début de saison, un gros match contre Lyon après il sort un peu de l’équipe. Il y a aussi un truc qui m’interpelle, c’est qu’il prend deux cartons rouges ce qui montre une maîtrise relative de ses nerfs. Angers l’a beaucoup mis en avant pour faire un gros transfert. Ça reste un joueur à dégrossir. Il ne coûte pas si cher en transfert car il ne lui reste qu’un an de contrat, on parle de 10-12 millions d’euros, mais il a d’énormes exigences en termes de salaire. Ce sont ses parents qui gèrent ça et ils veulent un peu copier ce qu’ont fait les parents de Mbappé. Ils veulent une grosse prime à la signature et un gros salaire. » Mathieu Grégoire (Journaliste L’Equipe) – Source : Football Club de Marseille.

