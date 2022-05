Mercato : L’OM et l’OGC Nice foncent sur un milieu turc?

L’Olympique de Marseille ainsi que l’OGC Nice auraient coché le nom du milieu de terrain turc de Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ! L’information vient du média Turkgun Gazetesi qui affirme que l’OM serait prêt à débourser 12 millions d’euros pour le récupérer.

Le mercato n’a pas encore débuté mais des noms commencent à sortir dans les médias. Pablo Longoria est réputé pour travailler tout au long de la saison sur le recrutement et avoir une liste longue comme le bras de noms pour renforcer son effectif.

12 millions d’euros pour Ömür?

Alors que la saison n’est pas encore terminée et que l’on ne sait pas encore si l’OM disputera ou non la Ligue des Champions, plusieurs pistes sont évoquées par la presse internationale. Ce mardi, c’est un média turc du nom de Turkgun Gazetesi qui parle d’un intérêt des Marseillais pour un milieu de terrain.

A LIRE AUSSI : OM : Under, retour en forme pour le sprint final ?

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Abdülkadir Ömür qui évolue à Trabzonspor. Le site explique que la direction de l’OM serait prête à débourser 12 millions d’euros afin de le récupérer. Mesurant 1m68, il peut évoluer au poste de numéro 10 ou numéro 8. Il serait également à l’aise sur une aile, plus précisément la droite où il a déjà évolué avec son club. International turc depuis 2019, il a participé à 10 rencontres sous le maillot de son pays. Christophe Galtier surveillerait aussi sa progression.

Abdülkadir Ömür için dudak uçuklatan rakamhttps://t.co/YybmozjbLk pic.twitter.com/eTgXQafmn1 — Türkgün Gazetesi (@TurkgunGazetesi) May 10, 2022

La Ligue des champions doit générer un investissement plus important — Sampaoli

Le coach fera un bilan en fin de saison et devra s’accorder avec le reste de la direction afin de se projeter sur la saison prochaine. L’investissement qui se fera lors du mercato estival dépendra forcément d’une qualification en Ligue des Champions. L’entraîneur en a parlé en conférence de presse ce vendredi.

« Il faudra voir comment l’équipe termine la saison, connaître les ambitions du club. Il faudra voir si l’effectif avait la capacité de jouer tant de matchs, tant de compétitions. Un bilan devra être fait par le staff et par les dirigeants. Il faudra ensuite une décision du club, du propriétaire, pour savoir où il souhaite aller. Tout va dépendre de notre fin de saison. La Ligue des champions doit générer un investissement plus important. La Ligue Europa, ce n’est pas pareil. Est-ce que les jeunes joueurs auront été à la hauteur? Les dirigeants verront. Chacun a son point de vue. Où le club doit-il aller? Avec qui et avec quoi? Plusieurs voies sont possibles. Il faut prendre en compte le sportif et l’économique » Jorge Sampaoli – Source : C