Mercato : Nouvelle offre de Longoria ! L’OM et Naples proches d’un accord total pour Milik?

Le directeur sportif de Naples s’est exprimé sur le dossier Milik à DAZN. Il affirme que les négociations sont toujours en cours.

Le dossier Arkadiusz Milik serait le plus chaud pour le poste d’attaquant ! Gianluca Di Marzio nous informe ce samedi que les négociations entre les deux clubs sont proches d’aboutir à « un accord total » !

Les Marseillais auraient augmenté leur offre d’1M€ soit 8M€ + 3M€ en bonus. Il ne resterait plus qu’à discuter le pourcentage de Naples en cas de revente de l’attaquant polonais… Le club italien souhaiterait également mettre une clause pour bloquer un retour de Milik en Serie A pendant une durée de 3 ans.

il y a une excellente relation à la fois avec l’OM et avec le joueur — Giuntoli

Le Polonais devrait donc prolonger avec Naples et être prêté dans la foulée à l’OM pour une durée de 18 mois avec une option d’achat obligatoire. Le joueur négocierait avec le club pour trouver un accord. Le directeur sportif du Napoli s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet avant le match face à la Fiorentina ce dimanche après midi.

« Il y a une négociation en cours. Longoria dit qu’il faut de la patience? On verra qui en aura plus . Sérieusement, il y a une excellente relation à la fois avec eux et avec le joueur. Nous évaluons plusieurs choses ensemble » Cristiano Giuntoli – Source : DAZN (17/01/21)