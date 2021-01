Mercato OM : Villas-Boas ouvre la porte à un départ à 25M€ !

En conférence de presse après la rencontre face à Nîmes, André Villas-Boas n’a pas écarté la possibilité d’un départ de Morgan Sanson, pisté par Aston Villa !

Un départ à 25M€? C’est ce qui pourrait se passer dans les prochains jours pour Morgan Sanson ! Avant la rencontre face à Nîmes ce samedi, Pablo Longoria s’est exprimé à ce sujet, expliquant que le milieu de terrain avait une belle cote en Premier League.

C’est possible qu’il se passe quelque chose — AVB

Téléfoot nous informe qu’Aston Villa risque de passer à l’action dans les prochains jours pour Sanson. L’ancien joueur du MHSC pour faire l’objet d’une offre de 25 millions d’euros. A la fin du match, André Villas-Boas s’est exprimé à ce sujet. Il ne ferme pas la porte à un départ de son joueur.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Une offre de 25M€ pour Sanson?

« On va voir, le mercato est ouvert. Sanson est un joueur qui est bien coté en Angleterre, mais on n’a pas reçu d’offre officielle, sauf si c’est arrivé pendant le match. Il intéresse le football anglais, par ses caractéristiques. C’est possible qu’il se passe quelque chose » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (16/01/21)