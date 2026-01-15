Mercato : L’OM explique les raisons du départ de Vaz (le montant de la transaction officiellement révélé)

C’est désormais officiel : Robinio Vaz a quitté l’Olympique de Marseille pour s’engager avec l’AS Roma. Révélation de la première partie de saison, l’attaquant de 18 ans (4 buts en 14 matches de Ligue 1) va poursuivre sa progression en Serie A. À la suite de cette officialisation, l’OM a tenu à justifier ce transfert dans un communiqué, en détaillant la logique suivie par la direction sportive.

Dans son message, le club marseillais insiste sur la cohérence de sa politique de gestion des jeunes joueurs :

« Fidèle à sa stratégie, l’OM continue de valoriser ses joueurs et de construire l’avenir du club avec ambition. »

Le club souligne également le rôle joué par son environnement de formation dans l’émergence de l’attaquant :

« Robinio Vaz a trouvé l’environnement idéal pour s’épanouir au sein du centre de formation olympien. Son parcours illustre la capacité du club à accompagner l’émergence de joueurs de haut niveau. »

Arrivé à l’été 2024 en provenance du FC Sochaux pour un montant estimé à 200 000 euros, Robinio Vaz s’était rapidement imposé comme l’un des symboles de la jeunesse marseillaise, aux côtés notamment de Darryl Bakola. Mais en coulisses, les discussions autour d’une prolongation de contrat se sont progressivement enlisées.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, le joueur n’avait pas encore donné suite à la proposition formulée par l’OM. Une situation qui a conduit la direction à trancher, afin d’éviter une perte de valeur sportive et financière, voire un départ libre à moyen terme.

Ce transfert vers la Roma marque donc la fin d’un cycle pour l’OM, qui assume pleinement ce choix stratégique, tout en ouvrant un nouveau chapitre pour Robinio Vaz, désormais attendu en Italie pour confirmer son potentiel au plus haut niveau.

Le club marseillais a par ailleurs confirmé le montant de la transaction :Le montant du transfert sec s’élève ainsi à 25M€ bonus compris. Marseille a obtenu 10% à la revente pour le jeune attaquant qui s’est engagé jusqu’en 2031 à la Roma.