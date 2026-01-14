Retournement de situation pour Maupay, Nouvelles infos dans le transfert de Vaz… Les 3 infos OM du jour

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce mercredi 14 janvier dans l’actualité de l’Olympique de Marseille :

1 – Maupay de nouveau dans les plans de l’OM ?

Neal Maupay a été réintégré dans le groupe de l’Olympique de Marseille et se dirige vers une fin de saison sous le maillot olympien. Une évolution directement liée au départ de Robinio Vaz et à la volonté du club de sécuriser sa rotation offensive.

L’information a été révélée par le journaliste Sacha Tavolieri. L’attaquant français, très peu utilisé lors de la première partie de saison, n’est plus considéré comme un joueur à céder systématiquement par la direction marseillaise. « Sauf en cas d’offre pour un transfert définitif, Neal Maupay n’est plus à vendre suite au départ de Robinio Vaz ! Le Français est réintégré à l’effectif de l’Olympique de Marseille », précise le journaliste belge.

🚨 Sauf en cas d’offre pour un transfert définitif, Neal Maupay n’est plus à vendre suite au départ de Robinio Vaz ! 🔵⚪️ Le Français est réintégré à l’effectif de l’Olympique de Marseille. #mercato #OM pic.twitter.com/l5ozV2TSaN — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 13, 2026

Cette décision intervient dans un contexte précis. Le départ du jeune Robinio Vaz vers l’AS Roma a modifié l’équilibre offensif de l’OM, contraignant le staff à conserver une solution supplémentaire en attaque. Dans ce cadre, Roberto De Zerbi a choisi de redonner une place à Neal Maupay, dont l’investissement à l’entraînement et l’attitude auraient pesé dans la balance. Le coach a d’ailleurs affirmé lundi en conférence de presse qu’il était bien mieux à l’entrainement…

Arrivé avec un statut d’option offensive expérimentée, l’attaquant n’avait jusque-là que très peu eu l’occasion de s’exprimer en compétition officielle. Sa réintégration traduit un choix pragmatique, dicté par la gestion de l’effectif et la nécessité de disposer de profils complémentaires pour la seconde partie de saison.

L’Espagne reste attentive, l’OM ferme la porte au prêt ?

Si la tendance actuelle est à une continuité à Marseille, le dossier Maupay reste suivi à l’étranger. Selon les informations du 10 Sport, l’Espagne demeure une destination potentielle. Deux clubs de Liga, le FC Séville et Getafe, seraient entrés en discussions autour d’un prêt de six mois.

Toujours d’après cette source, les échanges porteraient exclusivement sur une formule temporaire. Une option qui ne correspond pas à la position actuelle de l’OM. Le club phocéen se montrerait bien plus ouvert à un transfert définitif qu’à un simple prêt, conformément à la ligne fixée par la direction sportive.

Auteur d’un but mardi soir face à Bayeux, Neal Maupay pourrait terminer la saison dans la peau du 3e attaquant de l’équipe.

En l’état, l’Olympique de Marseille avance avec Maupay dans son groupe professionnel, un choix assumé par Roberto De Zerbi, qui privilégie la stabilité et la profondeur d’effectif pour aborder la suite de la saison de Ligue 1.

2 – Walid Acherchour : « 25M€, une offre qui est irrefusable »

À peine révélé au plus haut niveau, Robinio Vaz va déjà quitter l’Olympique de Marseille. Arrivé à Rome ce mardi soir, l’attaquant de 18 ans s’apprête à s’engager avec l’AS Roma dans le cadre d’un transfert estimé à 25 millions d’euros bonus compris, une opération commentée sans détour par Walid Acherchour sur RMC.

Formé et lancé à l’OM, Robinio Vaz ne portera plus le maillot olympien. Désireuse de sécuriser son jeune attaquant, la direction marseillaise avait initialement ouvert des discussions pour une prolongation de contrat. Celles-ci n’ont toutefois pas abouti, le joueur n’ayant pas donné suite à la proposition transmise par le club.

A lire : Bayeux OM (0-9) : Le message de Roberto De Zerbi

Dans ce contexte, l’offre formulée par l’AS Roma a fini par s’imposer comme une solution évidente. Le club italien a accepté de débourser 25 M€ bonus compris, avec une clause de 10 % à la revente, pour s’attacher les services d’un joueur recruté pour seulement 200 000 €. Un écart financier considérable qui éclaire la décision finale de l’Olympique de Marseille, engagé dans une gestion attentive de son effectif et de ses ressources.

🗣️ @Walidacherchour sur la vente de Vaz par l’OM : “Tu ne sais pas s’il va devenir Osimhen ou Bamba Dieng. 25 M€, c’est irrefusable.” #RMCLive pic.twitter.com/0VVOpwStWY — After Foot RMC (@AfterRMC) January 13, 2026

Consultant dans Génération After sur RMC, Walid Acherchour a livré une analyse factuelle de ce dossier. « L’OM fait une bonne affaire, bien évidemment. À partir du moment où tu as acheté un joueur 200 000€ et que tu le revends 25 M€ bonus compris avec 10 % à la revente sur un numéro 3. En début de saison, Aubameyang et Gouiri partaient bien devant Robinio Vaz », a-t-il estimé à l’antenne.

Le consultant a également replacé ce transfert dans une réflexion plus globale sur la construction de l’effectif marseillais, désormais dirigé sportivement par De Zerbi. « Tout dépend de ce que tu fais derrière des 25 M€. Est-ce que c’est pour se renforcer, prendre un numéro 6 devant la défense, essayer de combler certains trous dans cet effectif ? », a-t-il poursuivi.

Walid Acherchour insiste enfin sur le caractère opportun de l’opération en janvier, à deux ans de la fin de contrat du joueur : « Il y a la question qui se pose sur la gestion des jeunes, mais, pour moi, c’est une offre qui est irrefusable ». Et de rappeler l’incertitude inhérente à l’évolution d’un jeune attaquant : « Aujourd’hui, tu ne peux pas savoir si Robinio Vaz va devenir Osimhen ou Bamba Dieng. À partir de ce moment-là, quand tu es l’Olympique de Marseille et que tu as besoin d’argent, tu dois le vendre. »

Avec ce transfert vers la Serie A, l’OM tourne donc la page Robinio Vaz, en misant sur une plus-value immédiate dans un contexte économique et sportif exigeant.

3 – Mercato OM : ce petit plus obtenu par Marseille dans le transfert de Robinio Vaz !

L’Olympique de Marseille a sécurisé un détail important dans le transfert de Robinio Vaz. Selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, l’OM a négocié un pourcentage sur une future revente du joueur, en plus d’un montant global conséquent pour une opération conclue avec l’AS Roma.

Le dossier Robinio Vaz a connu un dénouement clair et précis. Via son compte X, le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, a apporté des précisions chiffrées sur l’opération conclue entre l’Olympique de Marseille et l’AS Roma. Le club phocéen a validé un transfert sec estimé à 25 millions d’euros, bonus compris, sans prêt ni clause de retour.

🟡🔴 Marseille a obtenu 10% à la revente pour Robinio Vaz. Finalement ce sera un transfert sec de 25M€ bonus compris. Contrat jusqu’en 2031 à la Roma. L’ OM ne prévoit pas spécialement de le remplacer mais compte se renforcer. — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 13, 2026



Toujours selon cette même source, l’OM a également obtenu 10 % sur la plus-value d’une future revente du joueur. Un élément contractuel devenu classique dans les transactions impliquant de jeunes profils à fort potentiel, permettant au club vendeur de rester économiquement lié à l’évolution de carrière du joueur.

Dans son message, Fabrice Hawkins précise également que Robinio Vaz s’est engagé avec la Roma sur la durée, avec un contrat courant jusqu’en 2031. Un engagement long terme qui confirme l’investissement réalisé par le club italien et le statut accordé au joueur dans son nouveau projet sportif.

Sochaux bénéficiaire, l’OM anticipe la suite de son mercato

Autre donnée factuelle de cette opération : l’impact financier pour les clubs précédemment liés au joueur. L’ancien club de Robinio Vaz, le FC Sochaux-Montbéliard, va percevoir 2 millions d’euros dans le cadre de ce transfert. Une somme qui s’inscrit dans les clauses négociées lors du précédent mouvement du joueur.



Côté stratégie sportive, l’Olympique de Marseille, dirigé par Roberto De Zerbi, n’envisage pas un remplacement poste pour poste immédiat. Toujours selon les informations relayées par RMC, le club phocéen ne prévoit pas spécifiquement de pallier ce départ par un profil identique, mais compte se renforcer dans d’autres secteurs au cours du mercato.

Ce transfert s’inscrit ainsi dans une logique globale de gestion d’effectif et de valorisation d’actifs pour l’OM, qui combine encaissement immédiat, perspective de revenus futurs et marge de manœuvre pour la suite de son recrutement. Un montage contractuel maîtrisé, sans élément spéculatif, qui reflète une approche structurée du mercato marseillais.