Mercato : L’OM fait une 3e énorme offre pour Gouiri à plus de 20M€ !

L’OM cherche un successeur à Elye Wahi au poste d’attaquant. Après avoir exploré énormément de pistes à l’étranger le club fait le forcing pour s’offrir Amine Gouiri mais Rennes se montre particulièrement gourmand.

L’Olympique de Marseille reste déterminé à recruter Amine Gouiri, l’attaquant du Stade Rennais, malgré plusieurs propositions refusées par les Bretons. Selon le journaliste de l’Equipe Loïc Tanzi, le club phocéen a récemment formulé une troisième offre pour le joueur de 24 ans, évaluée à 18 millions d’euros, hors bonus. « Bien que cette somme se rapproche des attentes de Rennes, l’offre a été rejetée », sans toutefois mettre fin aux discussions.

A lire : Mercato OM : Les dernières infos de Fabrizio Romano dans le dossier Mathys Tel !

Offre de 21M€ bonus compris pour Gouiri

Nouvelle offre refusée par Rennes : 18M€ + 3M€ de bonus de l’OM. Les positions se rapprochent mais les Bretons ont encore refusé #Mercato https://t.co/Ious3fuuqi — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 30, 2025

L’OM, bien que plusieurs noms d’attaquants aient circulé dans les médias ces derniers jours, continue de privilégier Gouiri, qu’ils jugent essentiel pour leur projet. Le joueur, ancien de Lyon, est attiré par l’idée de rejoindre Marseille et de relever de nouveaux défis, mais il n’a pas souhaité entrer en conflit avec son club actuel. Les négociations sont toujours ouvertes, et les deux clubs, en pourparlers non seulement pour Gouiri, mais aussi pour Lilian Brassier, continuent d’échanger. Ce jeudi, de nouvelles discussions pourraient avoir lieu, avec l’espoir d’arriver à un accord qui satisferait les deux parties avant la fin du mercato.

Rennes veut 25M€ !

Rennes demande 25M€, bonus compris. Après négociations on peut imaginer que le dossier peut se finaliser à un peu moins pour Gouiri à l’OM #Mercato https://t.co/v0WMCDI4FH — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 30, 2025

Le Stade Rennais reste prêt à envisager une vente mais souhaite voir l’offre marseillaise augmenter davantage pour lâcher Gouiri, un attaquant dont le profil plaît à De Zerbi et aux dirigeants phocéens.