Mercato OM : Les dernières infos de Fabrizio Romano dans le dossier Mathys Tel !

Mathys Tel, ciblé par l’OM pour remplacer Elye Wahi, devrait finalement quitter le Bayern Munich pour rejoindre la Premier League. Tottenham, Chelsea et Manchester United sont les principaux clubs intéressés, avec des discussions en cours pour un transfert permanent ou un prêt.

Mathys Tel, actuellement au Bayern Munich, est dans le viseur de plusieurs clubs européens, mais selon Fabrizio Romano, son futur semble s’éloigner de l’OM. Bien que l’OM soit à la recherche d’un attaquant pour remplacer Elye Wahi, Tel ne devrait pas rejoindre la Ligue 1 mais plutôt s’engager vers la Premier League.

🚨🇫🇷 The race for Mathys Tel is starting to heat up with Premier League clubs pushing.

Tottenham open to invest on permanent transfer — as their director was in attendance in Munich last night.

Chelsea are still there also for permanent deal, Man United called for a loan deal. pic.twitter.com/lpkzL94Owj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2025