Mercato : L’OM fait une offre de 12M€ pour ce talentueux meneur de jeu ?

L’Olympique de Marseille continue d’activer ses pistes pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. Selon les informations du Corriere dello Sport, le club phocéen aurait transmis une offre de 12 millions d’euros, hors bonus, pour s’attacher les services de Hamed Junior Traoré, actuellement sous contrat avec Bournemouth.

Âgé de 24 ans, le milieu offensif ivoirien reste un joueur convoité en Europe. Passé par Empoli, Sassuolo et Naples en Serie A, Traoré a rejoint la Premier League en janvier 2023 pour plus de 25 millions d’euros, mais son expérience en Angleterre avec Bournemouth a été mitigée. En quête de temps de jeu, il a été prêté cette saison à l’AJ Auxerre, où il a retrouvé des couleurs et attiré de nouveau l’attention des recruteurs. Son profil polyvalent, capable d’évoluer en tant que numéro 10 ou ailier, séduit de nombreux clubs.

L’OM et De Zerbi aime le profil de Traoré, une offre déjà faite ?

En France, c’est bien l’OM qui semble être passé à l’action en premier. Le club dirigé par Roberto De Zerbi, qui connaît bien le championnat italien, voit en Traoré un joueur capable de dynamiser l’entrejeu marseillais. Bournemouth, de son côté, attendrait une somme de 16 millions d’euros pour libérer l’Ivoirien, sans compter les éventuels bonus.

Mais la concurrence s’annonce féroce. En Italie, des clubs comme la Fiorentina, Parme et son ancien club Sassuolo seraient également sur le dossier. En Angleterre, Sunderland suivrait également la situation de près. Si l’OM veut s’attacher ses services, il devra probablement ajuster son offre ou inclure des variables intéressantes.

Avec cette première offre de 12 M€, l’Olympique de Marseille affiche clairement ses ambitions sur le marché estival. Le club espère convaincre Bournemouth et Hamed Junior Traoré, qui pourrait ainsi découvrir la Ligue 1 sous les couleurs marseillaises. Une chose est sûre, le feuilleton autour de l’international ivoirien est loin d’être terminé.