Chancel Mbemba, défenseur central de l’Olympique de Marseille, traverse une période difficile sous la direction de Roberto De Zerbi. Le joueur congolais, qui ne fait plus partie des plans de son entraîneur, a été mis à l’écart dès cet été. Bien qu’il commence les séances d’entraînement avec le groupe, il les termine seul, accompagné de membres du staff technique, ce qui reflète sa situation actuelle au sein de l’OM.

Le mercato estival 2024 a marqué un tournant dans sa carrière. En effet, Chancel Mbemba a refusé une offre saoudienne, estimant qu’il pouvait quitter l’Olympique de Marseille libre à un an de la fin de son contrat (juin 2025). Cependant, cette décision n’a pas été bien accueillie par les dirigeants de l’OM, qui ont rejeté l’idée d’un départ sans indemnité. Le club marseillais espère en effet récupérer une indemnité de transfert, même modeste, avant la fin de la saison.

Fin octobre 2024, une proposition du Montpellier HSC a également été formulée, mais Mbemba a de nouveau refusé. Selon l’Equipe, cette situation rend son départ incertain lors du prochain mercato hivernal, bien que l’OM pourrait tenter de négocier un transfert payant en janvier, afin de récupérer une petite indemnité de transfert.

L’Olympique de Marseille se montre ferme dans ses négociations : tant que le défenseur congolais est sous contrat, le club souhaite éviter de le laisser partir gratuitement. De son côté, Chancel Mbemba continue de privilégier un départ libre en 2025, renforçant l’incertitude autour de son avenir. Si le mercato hivernal pourrait offrir une issue, rien n’est garanti, et la situation pourrait se prolonger jusqu’à la fin de la saison.

En résumé, l’avenir de Chancel Mbemba à l’OM fermé et le joueur ne devrait pas rejouer avec le maillot marseillais. Entre son désir de partir libre et les exigences financières du club, la question de son départ est loin d’être résolue, et le prochain mercato hivernal pourrait être crucial.