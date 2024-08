Mercato : L’OM fonce sur un jeune (18 ans) crack français au poste d’ailier gauche !

A la recherche d’un ailier gauche, l’Olympique de Marseille aurait jeté son dévolu sur Tidiam Gomis. D’après L’Equipe, le SM Caen réclame 4M€ mais l’OM n’est pas prêt à mettre autant.

L’OM veut recruter un ailier gauche pour la saison prochaine. Le club fonce sur Tidiam Gomis, attaquant du SM Caen de 18 ans. Jeune prometteur, le joueur formé dans le club normand n’a plus qu’une année de contrat. Les Caennais réclameraient, d’après L’Equipe, 4 millions d’euros pour l’ailier. Pour le moment, l’OM n’est pas disposé à mettre autant.

Reims veut doubler l’OM sur cet attaquant ?

Longtemps annoncé comme la piste de l’OM, c’est peut-être un autre club de Ligue 1 qui va s’offrir Youssoufa Moukoko. L’attaquant devrait quitter Dortmund cet été, le club allemand a donné un bon de sortie à son jeune joueur. Les discussions entre les dirigeant olympiens et ceux du BVB semblent à l’arrêt, l’arrivé d’Elye Wahi a probablement condamné cette piste. Mais l’international allemand pourrait tout de même trouver un point de chute en France. Selon Foot Mercato, les dirigeants de Reims ont accéléré les échanges avec le joueur et ses représentants, ce mercredi. Un accord est même sur le point d’être trouvé. Lille est également intéressé par le joueur de 19 ans.

Le Stade de Reims sur les traces de Youssoufa Moukokohttps://t.co/2reOvHeOSC — Foot Mercato (@footmercato) August 15, 2024

Moukoko proche de la sortie

Le transfert de Youssoufa Moukoko est plus compliqué que prévu. Les négociations piétinent. Le Borussia Dortmund, bien conscient des qualités de l’attaquant, se montre exigeant sur les conditions de son transfert. Jusqu’à présent, toutes les propositions de prêt avec option d’achat formulées par Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont été rejetées par la direction du club allemand. À seulement 19 ans, le natif de Yaoundé est déjà considéré comme l’une des plus grandes promesses du football européen. L’Olympique de Marseille devra peut-être revoir son offre à la hausse pour convaincre Dortmund de lâcher sa pépite. Les semaines à venir s’annoncent décisives pour l’avenir de Moukoko et le mercato marseillais.