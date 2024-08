Mercato OM : Longoria prend un refus d’un international francais ?

Anthony Martial a définitivement décliné la proposition de l’Olympique de Marseille. L’international français est en recherche de club, après avoir porté pendant 9 ans la tunique des Red Devils. Il ne sera donc pas le numéro 9 que les Phocéens attendent.

Anthony Martial est désormais libre de tout contrat. Après 317 matchs joués et 90 buts marqués avec Manchester United, l’attaquant tricolore connu pour sa vitesse et sa technique est ciblé par plusieurs clubs européens. D’après les informations de Sky Sports, le joueur de 28 ans aurait décliné les avances de l’Olympique de Marseille après la fin de son contrat avec les Red Devils.

Martial rejette l’OM

Anthony Martial suscite la curiosité de la MLS et des Émirats arabe unis. Il a également reçu des propositions du LOSC et de l’Atalanta Bergame. Les vainqueurs en titre de la Ligue Europa aimeraient recruter l’international français, après la blessure de Gianluca Scamacca. Cette proposition pourrait correspondre aux motivations de l’ancien monégasque. « Anthony recherche un projet ambitieux pour viser des objectifs élevés en club et revenir en équipe de France », explique son agent, Philippe Lamboley, chez Sky Sports.

Martial ne sera pas la clé offensive des olympiens

Même si l’arrivée d’Anthony Martial aurait ravi les fans de l’Olympique de Marseille, il n’était pas le premier choix des dirigeants du club. L’OM est en quête de solutions offensives et l’arrivée de nouveaux joueurs comme Eddie Nketiah et Youssoufa Moukoko pourraient pallier ce problème. Ils sont toujours en haut de la liste des transferts pour jouer aux côtés de Mason Greenwood, pour l’instant blessé.

