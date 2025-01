Mercato : L’OM insiste pour ce jeune talent libre en juin !

Alors que le départ annoncé de Lilian Brassier pourrait entrainer l’arrivée d’un défenseur central gauche, l’OM serait toujours actif pour recruter un joueur de couloir gauche…

L’Olympique de Marseille envisage toujours de recruter Nicola Zalewski, le jeune international polonais de la Roma, cet hiver. Selon La Repubblica (édition Rome), Zalewski, dont le contrat expire en juin 2025, ne prolongera pas avec le club romain. Le joueur, polyvalent et capable de jouer à la fois en tant qu’ailier gauche et piston gauche, intéresse particulièrement l’OM, qui souhaiterait finaliser son transfert dès janvier 2025.

L’OM tente toujours de récupérer Zalewski

À 23 ans, Zalewski a déjà accumulé 26 sélections avec la Pologne et une expérience régulière en Serie A. Il pourrait offrir à l’OM une alternative précieuse sur le côté gauche, renforçant ainsi la concurrence avec Quentin Merlin, titulaire à ce poste. En outre, il pourrait jouer plus haut sur le terrain, ce qui ajouterait de la profondeur et de la variété au jeu offensif marseillais.

Cette arrivée pourrait également précipiter le départ d’Ulisses Garcia, dont le temps de jeu a été limité cette saison. Zalewski, avec son profil technique et sa polyvalence, peut être un renfort de taille pour Roberto De Zerbi, qui cherche à solidifier son équipe pour la deuxième partie de saison et maintenir la pression en Ligue 1.

La Roma veut échanger Zalewski avec Frattesi

Cependant, selon La Gazzetta dello Sport la Roma pourrait l’envoyer à l’Inter Milan dans le cadre d’un échange pour rapatrier Davide Frattesi. La Roma, n’ayant pas les moyens de payer l’intégralité de l’indemnité de transfert de Frattesi, envisage d’inclure Zalewski dans le deal. L’entraîneur de l’Inter, Simone Inzaghi, aurait donné son accord à cette opération, ce qui pourrait compliquer les plans de l’OM…