Mercato : L’OM, la 3e option de ce joueur?

L’Olympique de Marseille se serait bien positionnés pour récupérer Daichi Kamada, joueur de l’Eintracht Francfort en fin de contrat. Le club ne serait que sa 3e option d’après le Corriere Dello Sport.

En fin de contrat en juin prochain, Daichi Kamada a plusieurs clubs à ses pieds. Le Japonais qui a joué contre l’OM en Ligue des Champions au début de la saison n’a pas encore pris sa décision pour l’année prochaine. S’il a annoncé qu’il quittait Francfort il y a déjà quelques semaines, il observerait toutes les possibilités pour ce mercato d’été.

Le milieu offensif attirerait quelques clubs italiens comme l’explique le Corriere Dello Sport : Le Napoli, l’AC Milan gardent un oeil sur lui tout comme West Ham en Angleterre. L’Olympique de Marseille n’apparaîtrait qu’en troisième position dans l’esprit du Japonais qui privilégierait un départ vers la Serie A.

Di Meco ne digèrerait pas un départ de Payet

Sur RMC ce lundi, Eric Di Meco s’est exprimé à ce sujet. L’ancien joueur de l’OM n’apprécierait pas que cette rencontre soit la dernière du numéro 10 marseillais.

« On va toujours minimiser le fait que ce soit simplement Angers en face mais il n’empêche qu’il a montré un état d’esprit au dessus de tout soupçon alors qu’il a vécu une saison difficile. Ne pas sortir des clous après avoir vécu cette saison… On ne l’a jamais vu alors qu’il aurait pu mettre le bordel dans le vestiaire. Quand on voit ce qu’il fait à Angers, je me demande pourquoi pas finir la saison qu’il lui reste dans le contrat. Moi ça m’embêterait qu’il parte vu le nombre d’années qu’il a vécu et que ce soit ça son dernier match, a déclaré l’ancien défenseur. Il faut se mettre à sa place quelques minutes. Il a 36 ans, si Tudor reste, il aura le même traitement. La préparation d’un Tudor avec ses méthodes, ça doit être difficile. En fin de carrière, ça peut être embêtant de souffrir en sachant qu’il n’aura pas beaucoup de temps de jeu. »