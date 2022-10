Mercato : « L’OM m’a contacté… »

L’Olympique de Marseille a été très actif lors du dernier mercato estival. Et pourtant certains dossiers ont été entamés mais n’ont pas pu aller jusqu’à leur conclusion…

C’est le cas de celui du milieu de terrain ghanéen Salis Abdul Samed. Alors qu’il était encore clermontois la saison dernière, il vient d’être transféré au RC Lens (pour une somme aux alentours des 5M€). Il intéressait pourtant Pablo Longoria cet été…

« L’OM m’a contacté mais aller à Marseille tout de suite n’aurait pas été bon pour moi. Ce n’est pas que je n’étais pas prêt, mais je voulais progresser comme je l’entendais. Marseille a pourtant insisté, mais j’ai bien dit à mon agent que je voulais progresser de telle manière. J’ai préféré à Lens pour ma carrière. Et ici, je progresse depuis mon arrivée, dans ma façon de casser les lignes, de jouer vers l’avant, de fixer. J’ai déjà franchi un tout petit palier grâce à l’apport du coach. » Salis Abdul Samed – Source : Conférence de presse 08/10/2022

SALIBA, AUTRE DOSSIER RATÉ

Si dans l’ensemble le mercato semble réussi, certains joueurs ont préféré snober l’OM car ne s’estimant pas encore prêt, comme Salis Abdul Samed, ou au contraire car ils estimaient déjà avoir fait le tour de la question sur la Canebière comme William Saliba…

« Je suis revenu ici pour m’imposer donc ça fait plaisir de bien commencer la saison. On a fait un très bon début de saison jusqu’au match contre Manchester, mais on reste premier. D’un point de vue personnel, c’était mieux pour moi d’aller en prêt pour jouer, faire des erreurs, apprendre. Je suis revenu plus fort et avec de nouvelles ambitions. Ces expériences m’ont prouvé que le football était compliqué, mais qu’il ne fallait jamais baisser les bras et croire en soi.(…) La Coupe du monde, c’est un rêve. Quand tu es appelé pour la première fois, tu n’as qu’une envie, c’est d’y être à chaque rassemblement. Honorer son pays, c’est quelque chose d’incroyable. Après, ça ne dépend pas que de moi, mais en étant performant à Arsenal, j’ai des chances d’y être même si ça ne garantit rien. Il y a beaucoup de défenseurs dans ce pays. En tout cas, je vais tout faire pour y être. » William Saliba – Source : Canal + (21/09/2022)