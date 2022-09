Ex OM : Saliba et ses nouvelles ambitions

Dans un entretien accordé à Canal +, William Saliba est revenu sur son début de saison avec les Gunners et sur son nouveau statut en Équipe de France. Le jeune défenseur nourrit de grosses ambitions avec les Bleus.

Retourné à Arsenal après une excellente saison sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, William Saliba vit un rêve éveillé depuis le début de la saison. Titulaire indiscutable avec les Gunners et leader de Premier League, le défenseur de 21 ans a une nouvelle fois été convoqué par Didier Deschamps pour les deux matchs de Ligue des Nations du mois de septembre contre l’Autriche et le Danemark. Dans un entretien accordé à Canal +, l’international tricolore revint sur son retour en forme et affirme ses ambitions en Équipe nationale : Il veut jouer la Coupe du Monde.

« Je suis revenu ici pour m’imposer donc ça fait plaisir de bien commencer la saison. On a fait un très bon début de saison jusqu’au match contre Manchester, mais on reste premier. D’un point de vue personnel, c’était mieux pour moi d’aller en prêt pour jouer, faire des erreurs, apprendre. Je suis revenu plus fort et avec de nouvelles ambitions. Ces expériences m’ont prouvé que le football était compliqué, mais qu’il ne fallait jamais baisser les bras et croire en soi.(…) La Coupe du monde, c’est un rêve. Quand tu es appelé pour la première fois, tu n’as qu’une envie, c’est d’y être à chaque rassemblement. Honorer son pays, c’est quelque chose d’incroyable. Après, ça ne dépend pas que de moi, mais en étant performant à Arsenal, j’ai des chances d’y être même si ça ne garantit rien. Il y a beaucoup de défenseurs dans ce pays. En tout cas, je vais tout faire pour y être. » William Saliba – Source : Canal + (21/09/2022)

Saliba, c’est le genre de joueur Ligue des Champions qu’il faut — Courmes

« Sur les recrues Ligue des Champions je pense que la réponse on l’a déjà, c’est Sampaoli qui est parti. Des joueurs Ligue des Champions a priori y en aura pas, ou alors ce sera des opportunités de marchés, comme Mbemba. Au début, on s’était dit, oui Saliba si on peut y croire même jusqu’à la fin, si jamais il joue pas à Arsenal, il voudra revenir. En fait, c’est le type de joueur Ligue des Champions qu’on pourra avoir, c’est le joueur qui va vouloir partir à la fin du mercato, parce qu’il sent qu’il va pas jouer, qu’il y a une coupe du monde dans quelques mois, il faut qu’il se montre. T’as le joueur libre qui a pas trouvé au dernier moment et c’est toi qui va le choper. Mais je vois pas l’OM mettre 20, 30 millions d’euros comme l’OM a mis sur Gerson l’année dernière, même s’il y a une vente en fait. Sauf si tu vends Gerson » Benjamin Courmes Source : Football Club de Marseille (25/07/2022)