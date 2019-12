Mercato : L’OM n’a pas anticipé dans le dossier Lihadi…

C’est un dossier qui empoisonne l’actu de l’OM depuis plusieurs mois. Le jeune ailier Isaac Lihadji, pépite du centre de formation, n’a toujours pas signé son premier contrat pro et pourrait partir libre en fin de saison. Le club olympien aurait trop attendu avant de se pencher sur son cas…

Depuis le départ de Rudi Garcia, Andoni Zubizarreta a repris la main sur le mercato. Si le directeur sportif ne s’est pas trompé dans le choix du nouveau coach et des trois recrues estivales (Alvaro, Benedetto et Rongier), ce dernier est critiqué en interne pour la gestion des départs. De plus, le technicien basque est souvent pointé du doigt par des agents sur son manque de réactivité, cela serait le cas dans le dossier Lihadji…

A lire : MERCATO : 5 CLUBS EN AVANCE SUR L’OM CONCERNANT LIHADJI ?

Selon La Provence, l’OM aurait mal géré le cas de son jeune ailier. Même si ce dernier n’avait pas joué en pro ou avec la réserve, la direction a attendu un an de la fin de son contrat aspirant pour commencer à négocier. Isaac Lihadji a brillé avec l’équipe de France U17. Selon un agent interrogé, le timing est trop tardif…

quand un jeune arrive en fin de contrat, 18 ou 24 mois avant, il faut discuter

« La clé, c’est l’anticipation. Tous les grands clubs le font : quand un jeune arrive en fin de contrat, 18 ou 24 mois avant, il faut discuter. Concernant Lihadji, je pense que ça n’a pas été fait, ou mal fait ». Un agent – source : La Provence