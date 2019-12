Mercato : 5 clubs en avance sur l’OM concernant Lihadji ?

C’est un dossier qui agite l’OM depuis plusieurs mois. Le jeune et talentueux Isaac Lihadji est très convoité, ce dernier n’a toujours pas signé son premier contrat pro avec son club formateur. L’issue de ce dossier reste très incertaine…

Depuis ses premières apparitions avec les pros en matches de préparation de la saison 2019/2020, Isaac Lihadji est au cœur des discussions. L’ailier de 17 ans dispose d’un contrat aspirant qui se termine en juin 2020, il n’a toujours pas trouvé d’accord avec la direction olympienne pour signer son contrat pro. Andoni Zubizarreta discute avec son agent, Moussa Sissoko depuis plusieurs mois.

Si les deux parties semblent d’accord sur le principe d’un contrat de 3 ans plus deux en option, les exigences financières du clan Lihadji étaient éloignées de la première offre olympienne. Selon l’Equipe, l’OM aurait accepté d’offrir le salaire demandé pour le jeune espoir en octobre dernier, cependant l’accord n’a toujours pas été entériné…

Lihadji en discussion avec Lille, Valence, Arsenal, Dortmund et Mönchengladbach ?



Le quotidien sportif explique que plusieurs clubs sont sur les rangs, le clan Lihadji est en pleine réflexion. Plusieurs top clubs européens auraient été écartés, cependant Lille, Valence, Arsenal, Dortmund et Mönchengladbach proposeraient des conditions financières plus élevées et des perspectives sportives plus attrayantes. Monaco, Nice et Lyon auraient aussi tâté le terrain mais semblent hors jeu. Selon l’Equipe, le pessimisme règne côté marseillais même si rien n’est terminé. Le feuilleton Isaac Lihadji devrait encore durer plusieurs semaines…