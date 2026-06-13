Mercato : L’OM passe à l’action pour un jeune attaquant de ligue 1

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille commence à s’activer en coulisses. Selon les informations de Ouest-France, le club phocéen aurait coché le nom de Pablo Pagis, jeune attaquant français de 23 ans évoluant au FC Lorient.

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Marseille passe à l’action en coulisses

Les dirigeants olympiens ne se seraient pas contentés d’un simple suivi. Toujours d’après Ouest-France, l’OM serait récemment entré en contact avec le club breton afin de se renseigner sur la situation du joueur et sur les conditions d’un éventuel transfert.

Un signe clair d’un intérêt concret, alors que Marseille cherche à renforcer son secteur offensif avec des profils jeunes et à fort potentiel.

Bonne nouvelle pour les Marseillais : Pablo Pagis ne serait pas insensible à l’intérêt du club olympien. Attiré par le projet sportif, l’attaquant pourrait envisager une étape importante dans sa carrière en rejoignant un club habitué aux grandes ambiances et à la pression du Vélodrome.

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Une concurrence déjà bien installée

Mais l’OM n’est pas seul sur le dossier. Toujours selon Ouest-France, le RC Lens et le Paris FC suivent également de très près la situation du joueur.

Deux clubs ambitieux qui pourraient compliquer les plans marseillais dans ce dossier déjà très disputé.

À 23 ans, Pablo Pagis représente un pari intéressant sur le marché français. Son profil attire plusieurs écuries de Ligue 1 et de Ligue 2, confirmant une cote en hausse.