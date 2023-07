Mercato. : L’OM passe concrètement à l’action pour Ndiaye !

Le feuilleton Iliman Ndiaye se poursuit difficilement. Le joueur veut rejoindre l’OM cet été, mais les dirigeants marseillais doivent désormais convaincre Sheffield United qui espère encore pouvoir le prolonger. Le club marseillais a enfin entamé des négociations pour un transfert avec le club anglais.

Après l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, et alors que le transfert celle de Sarr devrait être officialisé dans les prochaines heures, l’Olympique de Marseille espère toujours pouvoir recruter Iliman Ndiaye. Le milieu de terrain offensif de 23 ans, évoluant à Sheffield United est l’une des cibles prioritaires de l’OM. Mais ce dossier est rempli de rebondissements. Le joueur a dans un premier temps donné son accord pour rejoindre Marseille, s’est quelque temps rétracté, avant de donner de nouveau son feu vert. Les dirigeants marseillais ont ainsi un accord de l’international sénégalais pour un contrat de 5 ans. Reste désormais à convaincre Sheffield de le laisser faire ses valises pour Marseille.

Négociations entamées avec Sheffield

La tâche ne sera pas aisée sachant que le club londonien souhaite ardemment le prolonger et en faire l’élément majeur de son effectif la saison prochaine en Premier League. Dans les colonnes du journal l’Equipe on apprend ce lundi que l’Olympique de Marseille est passé à l’action en entamant des négociations avec les homologues anglais. Le tarif fixé par ces derniers se situerait entre 15 et 20 millions d’euros

Le mercato va donc encore s’accélérer dans les prochaines heures du côté de l’olympique de MArseille qui pourrait ainsi accueillir de nouvelles recrues de qualités, deux internationaux sénégalais, Ismaïla Sarr (25 ans) et Iliman Ndiaye (23 ans).Les dirigeants olympiens continue par ailleurs de discuter avec l’Atalanta pour obtenir un prêt avec option de chat du défenseur latéral Joakim Maehle.