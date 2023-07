Une offre pour un Croate? Ismaila Sarr, c’est fait ! La proposition pour récupérer Maelhe… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Une offre pour un Croate? Ismaila Sarr, c’est fait ! La proposition pour récupérer Maelhe…

Mercato OM : La proposition pour récupérer Maelhe !

D’après la presse italienne, l’Olympique de Marseille bataille pour récupérer Joakim Maehle cet été ! Le latéral droit pourrait débarquer sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

L’Olympique de Marseille se renforce offensivement depuis quelques semaines avec l’arrivée d’Aubameyang et celles de Ndiaye et Ismaila Sarr qui pourraient être débloquées dans les prochains jours. Seulement, défensivement, les Marseillais doivent aussi récupérer des latéraux pour épauler Renan Lodi et Jonathan Clauss qui sont les seuls à pouvoir occuper ces postes à droite et à gauche pour le moment.

L’OM veut Maehle en prêt avec option d’achat?

D’après les informations de la Gazzetta Dello Sport en Italie, l’Olympique de Marseille a de nouveau contacté l’Atalanta Bergham pour récupérer Joakim Maehle. Le Danois, ancien joueur de Genk, avait déjà failli rejoindre l’OM à l’hiver 2021 mais le dossier n’avait pas pu être finalisé. Il avait finalement filé dans le club italien où il a performé depuis son arrivée.

L’OM s’est de nouveau penché sur son cas, tentant de le récupérer en prêt en insérant une option d’achat. L’Atalanta ne semble pas contre un départ de son latéral droit mais voudrait plutôt une option d’achat obligatoire pour autoriser le transfert. A voir si l’OM va céder à cette demande et à quelle hauteur sera cette option d’achat.

Selon @Gazzetta_it, l’#OM demanderait un prêt avec option d’achat pour Joakim Mæhle. 👉 L’Atalanta souhaite un prêt avec Option d’achat Obligatoire. pic.twitter.com/PbWntLx9cQ — OManiaque (@OManiaque) July 23, 2023

L’OM pas fermé à un départ de Clauss ?

Sur le côté droit, le soldat Clauss est toujours là mais n’oublions pas qu’il n’a pas joué au poste de défenseur droit à 4 de façon régulière depuis le début de la saison 2019-2020 lorsqu’il évoluait à l’Arminia Bielefeld en deuxième division allemande. Selon FootMercato, « le nouveau coach des Olympiens n’a pas forcément une confiance absolue en l’ancien Lensois pour l’installer durablement au poste de latéral droit. Avec de nombreuses lacunes défensives, l’international français pourrait même quitter la Canebière puisque, l’OM n’est pas fermé à une vente dès cet été. En attendant, la direction marseillaise continue de travailler. »

Compliqué donc de se projeter en ce qui concerne les latéraux marseillais, mais une chose est sure, Jonathan Clauss ne pourra ni se dédoubler pour jouer tous les rôles ni assurer tout seul, lui qui a beaucoup enchainé les matchs ses dernières années et a montré des signes de fatigue récemment.

Mercato OM : Une offre verbale formulée pour un Croate?

L’Olympique de Marseille est en passe de boucler l’arrivée d’Ismaila Sarr en parallèle du dossier Iliman Ndiaye. Selon Abdellah Boulma, le club travaille aussi sur l’arrivée de Luka Ivanusec !

Le mercato de l’Olympique de Marseille est plus que lancé ! Depuis quelques jours, les dossiers s’enchaînent, surtout après l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. La piste menant à Iliman Ndiaye a repris du poil de la bête pendant que le nom d’Ismaila Sarr est sorti ce samedi avant d’être quasiment bouclé par Pablo Longoria et ses équipes.

D’après le journaliste Abdellah Boulma, l’Olympique de Marseille travaille sur d’autres pistes aux postes offensifs, notamment à gauche. Un joueur croate du nom de Luka Ivanusec aurait été sondé avec une offre verbale formulée à son club, le Dinamo Zagreb !

L’OM a ciblé et formulé une offre verbale pour Luka Ivanusec🇭🇷, milieu de 24 ans du Dinamo Zagreb. #OM — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) July 23, 2023

Quelle suite pour Payet ?

Ce joueur de 24 ans peut évoluer à plusieurs postes sur le front de l’attaque. Numéro 10, ailier gauche voire à droite. Il pourrait venir remplacer Dimitri Payet qui a récemment quitté l’Olympique de Marseille comme annoncé durant une conférence de presse. Absent du stage de pré-saison en Allemagne, le milieu de terrain a annoncé qu’il quitte le club cette saison. Alors qu’il lui restait encore un an de contrat. Aux côtés du président Longoria, le numéro 10 est revenu sur la saison dernière avec Tudor, où il a peu joué. Au moment d’annoncer sa décision le Réunionnais n’a pas pu retenir ses larmes. Selon L’Equipe la décision de ne pas le faire participer aux matchs amicaux du club est un choix de Longoria et non pas de Marcelino. Dans un communiqué il déclare : « Pour des raisons personnelles, Payet n’est pas parti en même temps que le reste du groupe. Le joueur restera à Marseille ces prochains jours avec les siens. »

L’histoire entre l’OM et Dimitri Payet, joueur, se termine aujourd’hui. C’est les émotions… 😢pic.twitter.com/JIL7fENEDG — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) July 21, 2023

C’est un chapitre qui se tourne dans la carrière de Payet, après 326 matchs joués à l’OM entre 2013 et 2015 puis entre 2017 et 2023 et 78 buts. S’il aura un rôle à l’OM après la fin de sa carrière, il ne souhaite pas raccrocher les crampons tout de suite. »Ça va être une parenthèse d’un, deux ou trois ans. Le corps décidera », expliqua Payet hier en conférence de presse. L’Equipe avance que plusieurs clubs d’Arabie Saoudite et du Qatar ont approché le joueur en vue d’une arrivée. Mais le joueur de 36 ans ne semble pas intéressé par ces destinations proposant des gros salaires. En Europe, l’Olympiakos ainsi que plusieurs clubs turcs, dont Galatasaray, s’intéressent aussi au milieu de terrain.

Mercato OM : Accord trouvé pour Ismaila Sarr ! Visite médicale déjà prévue?

L’Olympique de Marseille aurait déjà trouvé un accord avec Ismaila Sarr pour un transfert en provenance de Watford ! Le Sénégalais devrait passer sa visite médicale très rapidement !

Marcelino est arrivé cet été à l’Olympique de Marseille et a poussé pour recruter des attaquants qui collent à son style de jeu ! Entre le 4231 et le 442 qu’il souhaite mettre en place, le coach espagnol a surtout besoin d’ailiers, ce qui manquait cruellement à l’effectif de l’OM !

Ce samedi, le nom d’Ismaila Sarr a été cité dans les médias comme une potentielle piste des Marseillais. Ce dimanche, c’est le journaliste de The Athletic, David Ornstein qui affirme qu’un accord existe entre Watford et l’OM pour un transfert. La somme n’a pour le moment pas fuité !

🚨 Marseille have reached agreement with Watford to sign Ismaila Sarr. Personal terms for 25yo in place + medical scheduled for Monday. Senegal winger into last 12mnths of #WatfordFC contract & seen as perfect for style of #OM boss Marcelino @TheAthleticFC https://t.co/BddlR6c9e3 — David Ornstein (@David_Ornstein) July 23, 2023

On veut des joueurs de côtés pour attaquer les espaces

En conférence de presse, Marcelino a évoqué le mercato estival de l’OM , il confirme les changements à venir, notamment des joueurs de couloir : « Il faudra faire quelques changements dans l’effectif. On en discute depuis un moment. Quand on voit ce qu’il y avait l’an dernier, la structure était différente. On veut des joueurs de côtés pour attaquer les espaces. On va discuter de tout ça ensemble. On doit chercher et trouver des joueurs dans le budget établi. Il faut fermer l’effectif et ensuite en faire une équipe. Pour cela on doit trouver des joueurs mais aussi des personnes qui sont compatibles. On doit essayer de minimiser au maximum les erreurs… »

Marcelino sait aussi qu’il va avoir besoin de renforcer sa ligne d’attaque : « On va commencer sans plusieurs éléments. On n’a pas d’excuse. On va avoir besoin de profils différents, il faudra se bouger sur les profils offensifs. Les attaquants seront peut-être ceux qui s’adapteront le plus facilement. On va essayer de travailler pour bien faire. C’est la position qu’on a aujourd’hui. »