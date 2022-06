Mercato : L’OM prêt à signer un énorme chèque pour Saliba !

Ce jeudi soir, la DNCG a rendu son verdict concernant l’Olympique de Marseille. Le gendarme financier du football français a donc décidé de lever le sursis prononcé récemment à l’encontre du club marseillais. Et les dirigeants olympiens semblent vouloir frapper un grand coup sur le mercato.

L’OM a obtenu le feu vert de la DNCG et va donc pouvoir débuter son mercato estival. De nombreux noms ont circulé ces dernières semaines. A en croire les informations de Foot Mercato, Pablo Longoria serait prêt à réaliser de très gros efforts financiers pour rapatrier William Saliba. Le site spécialisé évoque même un montant de 40 millions d’euros.

Le club marseillais a-t-il réellement les moyens financiers pour signer un tel chèque ? L’OM se serait déjà rapproché d’Arsenal pour connaître leurs conditions pour le défenseur international français sous contrat avec les gunners jusqu’en 2023.

ça me déçoit un peu de Saliba

Il y a quelques jours Jean Charles de Bono, ancien joueur de l’OM et consultant de FCM, évoqué le dossier Saliba. Ce dernier avait expliqué qu’il voulait tenter de s’imposer à Arsenal la saison prochaine.

« ça me déçoit un peu de Saliba, t’entendre ça parce qu’il a tellement clamé son amour pour l’OM, le dernier match quand il est rentré sur le terrain avec l’euphorie, le lendemain ou le surlendemain il avait dit « moi je veux rester à l’OM, c’est un club où ça vibre, il y a la ligue des champions ». Et là y a un retournement de situation. Je veux bien qu’Arteta ait pu dire « Saliba nous maintenant on veut le conserver ». Pour Saliba je pense que c’est plus une fierté de vouloir retourner à Arsenal comme il y a fait 0 match. De se dire aujourd’hui j’ai gagné en maturité, j’ai fait 52 matchs avec l’Olympique de Marseille en tant que titulaire, je veux montrer mes qualités à Arsenal et en Angleterre, je suis international. Je pense que pour lui c’est un défi. Enfin, il n’aurait pas dû trop s’avancer en fin de championnat avec l’Olympique de Marseille, c’est là où je suis un peu déçu parce que c’est un joueur que j’admire et que j’aime beaucoup. » Jean-Charles de Bono Sources : Football Club de Marseille (06/06/2022)