Mercato Concurrent OM : Lyon a trouvé un point de chute pour Aouar ?

Houssem Aouar pourrait changer d’air cet été. Il reste un an de contrat à l’international français qui devrait donc quitter le club lyonnais. Selon le quotidien espagnol El Chiringuito, il serait dans le viseur du FC Séville qui ferait tout son possible pour l’attirer.

Le joueur formé à Lyon sort d’une saison décevante, mais conserve une belle côte, en effet le joueur reste estimé à 25millions d’euros selon Transfermarkt. Ces dernières semaines Sky Sports Italie et Nabil Djellit ont souvent associé le nom du joueur à l’AS Rome et Leceister mais c’est bien du côté de Séville qu’il devrait s’en aller. Le journaliste espagnol Diego Plaza Casals révèle que le FC Séville serait très intéressé pour relancer le milieu offensif français. A 23 ans, il s’apprêterait donc à découvrir le championnat espagnol. Son aisance technique et sa capacité à conserver la balle correspondent au style de jeu espagnol, et Monchi l’entraineur sévillan est persuadé qu’Aouar peut retrouver le niveau qui était le sien dans le club andalou.

