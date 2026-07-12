Mercato : L’OM refuse une offre de 8 M€

L’avenir de Jeffrey de Lange pourrait s’écrire loin de Marseille. Selon La Provence, le gardien néerlandais souhaiterait quitter l’OM cet été. Le FC Twente aurait déjà formulé deux offres pour tenter de le recruter, sans parvenir pour l’instant à convaincre les dirigeants olympiens.

De Lange souhaiterait quitter l’OM

Le dossier Jeffrey de Lange pourrait s’accélérer dans les prochains jours.

Selon La Provence, le gardien de l’OM serait candidat à un départ lors de ce mercato estival. Plusieurs clubs suivraient sa situation, mais c’est surtout Twente qui se montrerait le plus actif.

Le club néerlandais souhaiterait rapatrier le portier de 27 ans et aurait déjà entamé des discussions avec Marseille.

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Une première offre de 8 M€ refusée

Toujours selon La Provence, Twente a transmis une première proposition estimée autour de 8 millions d’euros.

Cette offre aurait été refusée par l’OM, qui n’a pas donné suite favorablement à cette première approche.

Le quotidien régional ajoute qu’une deuxième offre a ensuite été formulée par le club néerlandais.

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Marseille n’a pas encore répondu

À ce stade, La Provence indique que l’OM n’a pas encore répondu à cette nouvelle proposition de Twente.

Les discussions entre les deux clubs pourraient donc se poursuivre dans les prochains jours, sans qu’un accord ne soit encore trouvé.

Le nouveau staff n’a pas dévoilé ses intentions

L’incertitude demeure également sur la hiérarchie des gardiens marseillais.

Selon La Provence, rien n’a filtré concernant les intentions du nouveau staff de Bruno Genesio pour le poste de gardien de but.

Dans ce contexte, l’avenir de Jeffrey de Lange reste ouvert, alors que Twente continue de pousser pour tenter d’obtenir son transfert.