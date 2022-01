Mercato : L’OM repousse une offre de l’Atlético pour Kamara ?

La tendance est claire, Boubacar Kamara veut terminer la saison et son contrat à l’OM. Mais plusieurs prétendants poussent, l’Atlético aurait fait une offre repoussée par Pablo Longoria…

Boubacar Kamara sera libre en juin prochain et devrait partir libre. Cependant, après la Roma, un autre club a tenté de le recruter dès ce mercato hivernal. en effet, selon Marca, « l’Atlético de Madrid a fait une approche pour Boubacar Kamara. Andrea Berta, le directeur sportif de l’Atlético Madrid, a envoyé une offre d’environ 5 millions d’euros plus des bonus, dont certains sont très difficiles à remplir. Pablo Longoria a rejeté la proposition, puisque son idée est d’empocher quelque 10 millions d’euros. » Kamara ne devrait pas bouger cet hiver et choisir son club cet été, le Bayern a été évoqué mais le milieu de terrain de 22 ans pourrait choisir Manchester United.

❌ El Marsella rechaza una oferta del Atlético por Boubacar Kamara https://t.co/CdtIOpjxW6 Informa @MarioCortegana — FichajesMARCA (@Marcatransfer) January 28, 2022

Pablo Longoria a évoqué le cas Boubacar Kamara la semaine dernière en conférence de presse.

S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter

« On a beaucoup discuté, la dernière semaine. La relation entre tout le monde est forte. Je crois qu’il y a un respect mutuel. On a eu de très bonnes conversations, entre joueur, agents de joueurs, le club… Je crois que maintenant, nous sommes dans une position de respect, dans lequel la logique va finir par s’imposer. S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter. Mais je crois que le respect pour le club est important, et on va voir la décision pour juin. C’est vrai que la position du club n’est pas plaisante, d’avoir des joueurs en fin de contrat, comme on le répète depuis le commencement de la saison. Mais c’est vrai aussi que le respect pour ce club est grand ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)

L’Olympique de Marseille semble ne plus imaginer une prolongation de Boubacar Kamara. Le minot pourrait donc quitter le club cet hiver ou l’été prochain, totalement libre. Des rumeurs l’envoient d’ailleurs en Angleterre où Manchester United, Newcastle sont cités pour le récupérer.

Je reste concentré sur le terrain — Kamara

En zone mixte après le nul face au LOSC au Vélodrome, le milieu défensif a répondu brièvement aux questions des journalistes. Le défenseur de formation n’a pas vraiment été clair sur son avenir. Evasif, il a surtout affirmé qu’il restait concentré sur le terrain et sur sa vie de famille.

« On m’envoie un peu partout en ce moment…Mais je suis bien entouré, je reste concentré sur le terrain. En dehors du terrain, je viens d’avoir mon deuxième enfant et je me concentre sur ma vie de famille. Mes collègues ? On parle pas de ça ! » Boubacar Kamara – Source : Zone mixte (16/01/22)