Mercato : L’OM se penche sur une piste alléchante en défense !

« Ils se sont renseignés plus récemment encore sur un autre joueur : Sacha Boey, qui connaît une aventure contrariée par les blessures depuis son arrivée au Bayern Munich en janvier dernier. Le jeune latéral français (24 ans) est de nouveau revenu à la compétition après deux mois à l’infirmerie en raison de problèmes au ménisque. En son absence, le club bavarois a poursuivi son sans-faute en Bundesliga, où il est toujours invaincu, et le gaucher Raphaël Guerreiro a assuré un intérim impeccable dans le couloir droit. L’idée d’un départ pour quelques mois afin de gagner du temps de jeu et de se relancer est donc une possibilité discutée au sein du Bayern, qui compte toujours sur l’ancien Rennais (sous contrat jusqu’en 2028) à terme. Et ce dossier possède aussi des avantages aux yeux de la direction marseillaise : un joueur français, qui connaît la Ligue 1 et dont une éventuelle arrivée se négocierait sous forme de prêt », écrivait ce lundi soir le journal L’Equipe.