OM : Riolo écarterait un joueur important du onze pour progresser dans le jeu

Le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo, s’est exprimé sur la performance de l’Olympique de Marseille face à Monaco, ce dimanche soir au stade Vélodrome. Selon lui, pour améliorer leur jeu offensif, les Marseillais devraient envisager de retirer un milieu de terrain.

Lors du match de clôture de la 13ᵉ journée de Ligue 1, l’OM s’est imposé 2-1 face à Monaco, offrant une prestation notable devant son public. Dans l’émission After Foot diffusée sur RMC Sport, Daniel Riolo a livré son analyse sur la performance des joueurs dirigés par Roberto De Zerbi.

A lire aussi : 🔥 OM – AS Monaco (2-1) : Enfin une grosse victoire au vélodrome ! GREENWOOD, Rabiot Henrique…



Il manque un milieu de terrain offensif — Riolo

« L’OM avait besoin d’un gros match. En plus cette semaine ils ont fait leur opération commando, donc si tu perds ça te remet la tête dans le sac. Il faut donc mesuré à quel point cette victoire pour les marseillais elle va être extrêmement importante. Mais est-ce que cela va donner une réflexion sur le jeu de cette équipe. (…) On a compris qu’à l’extérieur ils sont à l’aise en jeu de transition, c’est leur style, mais à domicile il n’ont pas encore trouvé leur manière jouer si ce n’est d’avoir une volonté à toute épreuve. (…) Au milieu de terrain il y a un joueur en trop. Il manque un milieu de terrain offensif, un milieu créateur capable de te faire la dernière passe. Rabiot n’a jamais fait ça de sa vie, il doit jouer devant la défense. Ca n’a jamais été un box to box, il n’est pas assez rapide, il a une caravane. (…) Dans cette équipe moi je sors Rabiot… L’OM doit plus jouer, il y a des bons joueurs sur le terrain. Il faut avoir plus d’ambition, »a ainsi déclaré le journaliste de RMC Daniel Riolo

A lire aussi : OM Monaco (2-1) : Enfin une grosse et importante victoire au vélodrome