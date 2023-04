Mercato : L’OM se positionne pour récupérer cet ailier de Premier League à 0€ !

L’Olympique de Marseille fait partie des clubs intéressés par Wilfried Zaha d’après les informations du Daily Mail. L’international ivoirien âgé de 30 ans veut jouer la Ligue des Champions.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille avait été cité parmi les clubs qui étaient intéressés par le profil de Wilfried Zaha. L’attaquant qui évolue à Crystal Palace aimerait jouer la Ligue des Champions et plusieurs clubs se seraient positionnés pour le récupérer.

D’après les informations du Daily Mail ce lundi, l’Olympique de Marseille fait bien partie des clubs qui suivent de près la situation du joueur de 30 ans. Arsenal garde également un oeil sur Zaha qui a l’avantage d’être en fin de contrat en fin de saison ce qui ne nécessitera pas de somme de transfert.

