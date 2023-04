OM : Marc Libbra explique pourquoi il a peur malgré la victoire face à Troyes !

Après la victoire de l’OM face à Troyes pour la 31e journée de championnat, les joueurs d’Igor Tudor retrouve la deuxième place du classement, devant Lens. Marc Libbra émet néanmoins des craintes à cause du but de Baldé à la 90+1.

L’OM renoue avec la victoire, au Vélodrome, face à Troyes (3-1). Belle prestation pour l’anniversaire des Winners et des Fanatics, mais gâchée par ce but des Troyens qui vient d’un manque de concentration des Marseillais. Marc Libbra, l’ancien attaquant passé par l’OM, s’inquiète de la fin de saison, car à chaque match il y a ce moment d’inattention, qui n’a pas sa place dans ce sprint final.

Ce but fait tâche

« Les supporters de l’OM sont inquiets, s’alarme Marc Libbra sur Europe 1 sport après le match face à Troyes. Pourquoi ? Parce qu’encore une fois, ce soir, c’est une équipe de Troyes qui est très faible et Marseille ne doit pas prendre ce but. C’est une erreur, ils ne doivent pas prendre ce but. C’est pour ça. À un moment donné, il y a toujours un moment de flottement et ce but il fait tâche. Ils ont frappé une fois, à la 75e je crois et la deuxième fois, Baldé accélère et mets deux joueurs. »

Ce n’est pas possible

L’ancien attaquant Marseillais poursuit : « Alors peut-être que la sortie de Kolasinac ne va pas aider puisque c’est Bailly qui rentre à sa place et l’équipe est un petit peu déséquilibrée mais c’est dommage. Voilà pourquoi on a peur pour Marseille, parce que je pense que Marseille peut finir deuxième mais ils peuvent aussi finir troisième ou quatrième. C’est ça le problème. Quand on voit Pau Lopez qui est énervé parce que ça ne doit pas arriver, il part de 70 mètres quand même. Ce n’est pas possible. »

A lire aussi : OM : Clauss avoue « une période un peu compliquée », mais …