Mercato : L’OM se positionne sur un attaquant Champion du Monde 2018?

L’Olympique de Marseille prépare son mercato d’été 2022 ! Selon les informations de Fichajes.net, Pablo Longoria aurait coché le nom de Thomas Lemar pour la saison prochaine.

Le mercato d’été 2022 risque d’être animé comme l’a expliqué ce mardi le journal L’Equipe. Si le quotidien sportif s’est surtout attardé sur les départs, la presse espagnole croit savoir que plusieurs clubs de Ligue 1 se sont positionnés sur un Champion du Monde 2018 avec les Bleus !

Lemar à la relance en Ligue 1?

En effet, d’après Fichajes.net, Thomas Lemar serait dans la short-list de l’Olympique de Marseille tout comme celles de l’AS Monaco ou encore de Lyon. Un retour en Ligue 1 pourrait relancer le Champion du Monde 2018, en difficulté avec les Colchoneros.

A LIRE AUSSI : Mercato : Un départ déjà acté dans l’esprit de la direction?

« Lemar est arrivé de Monaco avec plein de promesse pour l’avenir. Au fil des années, il a été démontré que Lemar n’est pas un joueur d’une équipe de haut niveau puisque son irrégularité dans le jeu ne lui a pas permis de gagner une place dans le onze de Cholo. Le Français, en plus de ne pas avoir beaucoup de temps de jeu, n’a pas non plus réussi à être décisif en attaque, incapable de retrouver l’électricité dont il se vantait à Monaco. Il a de nombreux prétendants pour cet été. En France, des clubs sont venus aux renseignements comme Lyon, Marseille et Monaco. Ils sont les mieux placés pour le signer. » Source : Fichajes.net (17/04/22)

Il faut mettre le paquet pour recruter deux gros joueurs

Pour notre invité, Karim Zéribi (à voir dans l’extrait vidéo ci-dessus) , il faut que la direction de l’OM s’appuie sur le groupe actuel et aille chercher 1 ou 2 joueurs qui vont ramener une valeur réelle : Ne pas faire un recrutement de masse mais un mercato d’ajout c’est ce qu’aimerait le spécialiste média. Une stratégie qui permettrait de ne pas casser la dynamique positive qui a été crée cette année au sein de ce groupe et qui pourrait même selon le natif d’Avignon avoir un effet positif sur les jeunes comme Dieng, Luis Henrique ou Konrad De La Fuente :

« Les garçons autour vont progresser car quand tu joues avec des grands joueurs, tu progresses. Et puis on a des jeunes qui ont une marge de progression qui vont bénéficier de ça aussi. Il faut donc miser sur ça, aller chercher les deux perles rares qui vont couter peut-être un peu cher mais qui vont nous permettre de franchir ce palier qu’on attend et qu’on espère tous » Karim Zéribi – Source: Football Club Marseille (04/04/2022)