Mercato : Un départ déjà acté dans l’esprit de la direction?

L’Olympique de Marseille va certainement être actif sur le mercato d’été pour renforcer son équipe et remplacer les potentiels départs. Selon L’Equipe, un joueur est déjà sur la liste des transferts.

La fin de la saison s’approche et l’Olympique de Marseille risque d’être actif sur le marché des transferts. Avec les départs quasi actés de Kamara (fin de contrat) et de William Saliba (fin de prêt), Pablo Longoria et son équipe vont devoir les remplacer.

Caleta-Car sur le départ cet été?

Le journal L’Equipe nous informe ce mardi que les deux jeunes français ne sont pas les seuls à être sur le départ. La direction songerait également à se séparer d’un des joueurs les plus bankables du club : Duje Caleta Car.

Déjà pressenti pour rejoindre la Premier League les saisons précédentes, il pourrait enfin s’envoler vers l’Angleterre. Pour l’OM, il faudra donc lui trouver une porte de sortie décente après l’échec Liverpool qui l’avait fortement impacté.

🗞Dans l’esprit de la direction, Duje Caleta-Car doit partir cet été, à un an de la fin de son contrat. Pour autant, le croate ne fera pas de sentiments après l’échec de son transfert à Liverpool et avoir été proposé à de nombreux clubs de Premier League. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/U4kW3pXO92 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 18, 2022

Mercato : privilégier la qualité à la quantité !

Pour notre invité, Karim Zéribi (à voir dans l’extrait vidéo ci-dessus) , il faut que la direction de l’OM s’appuie sur le groupe actuel et aille chercher 1 ou 2 joueurs qui vont ramener une valeur réelle. Ne pas faire un recrutement de masse mais un mercato d’ajout c’est ce qu’aimerait le spécialiste média. Une stratégie qui permettrait de ne pas casser la dynamique positive qui a été crée cette année au sein de ce groupe et qui pourrait même selon le natif d’Avignon avoir un effet positif sur les jeunes comme Dieng, Luis Henrique ou Konrad De La Fuente :

« Les garçons autour vont progresser car quand tu joues avec des grands joueurs, tu progresses. Et puis on a des jeunes qui ont une marge de progression qui vont bénéficier de ça aussi. Il faut donc miser sur ça, aller chercher les deux perles rares qui vont couter peut-être un peu cher mais qui vont nous permettre de franchir ce palier qu’on attend et qu’on espère tous » Karim Zéribi – Source: Football Club Marseille (04/04/2022)

